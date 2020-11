Un plafond tout en douceur, mis en avant, dans une symphonie en blanc. Des dalles installées dans un losange courbé; Ce sera la vision des passagers qui passeront par les nouvelles zones d'arrrivée, de départ et de transit du Terminal A. Toute une série de constructions et d’extensions est prévue et durera jusqu’en 2005.

Grâce à ces travaux, l’aéroport deviendra l’un des principaux en Europe, avec une capacité de plus de 40 millions de passagers par an.

L’un des principaux buts de l’agrandissement du terminal A est de répondre au mieux aux besoins des passagers et des compagnies aériennes. D’un côté, le trafic aérien a fortement cru à Barcelone, d’un autre côté, le passager voyage en moyenne plus souvent et passe plus de temps dans les terminaux. En conséquence, il apprécie le confort et la rapidité.

L’architecture a été créée par la maison Bofill, Architecte de tout l’aéroport, ainsi que du "Nueva Terminal Sud", bâtiment nouvellement construit. Les dalles ont été choisies par l'architecte, et devaient être similaires à celles déjà en place, pour garder une continuité.

Pour cette extension, les travaux de construction ont débuté début 2002. Le cœur du nouveau est un losange d’environ 6000m². Il comprend plusieurs portes d’embarquement. On trouve au sous-sol les zones d’arrivées et plusieurs tapis roulants.

Ce qui distingue ce bâtiment est sans aucun doute sa forme : il faut s’imaginer un cylindre, dont le plan coupe un losange. Le plafond est composé de dalles carrées. Les dalles ne sont pas courbes, elles forment pourtant un arc qui mesure, du point le plus bas, dans l’angle, au point le plus haut, 2.80m. Le plafond forme un ensemble très harmonieux, très peu d’éléments étrangers y étant intégrés. Pour l’éclairage, ce sont des bandes lumineuses qui ont été choisies, de la largeur d’une dalle et protégées par une grille. Ce bâtiment est très clair, y attendre un avion est très agréable.

Les critères pour cette construction : rapidité, facilité, confort et fonctionnalité.

Caractéristiques: