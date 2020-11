Parce qu'on en parle tellement qu'on arrive à se demander s'il ne devient pas un sujet "vendeur" plus qu'un choix politique pour le futur, on aurait tendance à oublier que le "développement durable" repose avant tout sur le principe de la transmission à nos enfants d'une planète "vivable". Filiale d'Italcementi Group, GSM figure comme l'un des leaders du marché de l'extraction et de la distribution de sables et graviers en France et en Belgique. Conscient de l'impact de son activité sur le milieu naturel, GSM accorde une importance particulière à la préservation de l'environnement.

Depuis 1992, un Plan Environnement d'Entreprise définit les axes d'une politique environnementale structurée. Il constitue un véritable outil de planification pour l'ensemble de ses implantations, soit près de 100 carrières. Implantée dans la baie de Somme, la carrière GSM du Hourdel (80) illustre cette démarche volontaire et responsable. Le site vient d'obtenir la certification ISO 14001 récompensant l'ensemble des actions menées en faveur de l'environnement. Un savoir faire environnemental certifié ISO 14001 Pour GSM, la préservation de l'environnement est un facteur d'équilibre et une composante à part entière du management de l'entreprise. La démarche ISO 14001 menée sur le site du Hourdel a permis la mise en place d'un système de management environnemental performant. Cet engagement volontaire a pour objectif d'instituer une dynamique d'amélioration continue dans la maîtrise et la réduction des incidences de la production sur l'environnement. La certification ISO 14001 du site du Hourdel vient valider ce savoir-faire en matière de respect de l'environnement. Remise en cause tous les 3 ans, cette certification ISO 14001 inscrit la démarche de l'entreprise dans un cadre normatif garantissant le respect des engagements de GSM dans le temps. La baie de Somme est le seul pôle industriel en France pour l'extraction et la production de galets siliceux, richesse minérale naturelle rare. Le site du Hourdel, implanté au cœur de la baie de Somme sur la commune de Cayeux-sur-Mer, est exploité par GSM depuis 1982. Sa production moyenne annuelle s'élève à 220.000 tonnes/an. Les galets extraits présentent des caractéristiques physico-chimiques exceptionnelles : silice pratiquement pur (98,3 %), très dur (8/10 sur l'échelle de MOHS, classant dix minéraux dans l'ordre de dureté croissante, du talc au diamant) et une absence d'oxyde métallique. Leur extraction a permis le développement d'une industrie locale qui représente près de 135 emplois directs et 400 emplois induits. Le galet est utilisé dans le domaine de la filtration des eaux, le papier abrasif, la peinture, la céramique, les bétons architectoniques, la décoration… Une politique volontaire et des actions concrètes La certification ISO 14001 de la carrière du Hourdel récompense des actions concrètes témoignant de l'engagement de GSM en faveur de l'environnement. Intervenant à tous les niveaux du processus de production, ces mesures sont intégrées au fonctionnement de l'entreprise. Gestion optimisée des déchets industriels et ménagers avec le tri et le retraitement de 17 déchets différents tels que piles, bandes caoutchouc, aérosols, huiles usagées, métaux, bouteilles plastiques…

Réduction des émissions de poussières grâce notamment à l'installation d'un système de dépoussiérage performant sur le concasseur.

Maîtrise des risques de pollution par la formation des hommes et l'aménagement du site. Le personnel est ainsi formé à l'utilisation de produits absorbants en cas d'incidents. Des kits sont présents aux endroits stratégiques du site et à bord des engins. Une aire étanche sert au stockage des fûts et cuves.

Information et sensibilisation aux pratiques environnementales de chaque intervenant sur site qu'il s'agisse d'un personnel GSM ou d'un sous-traitant. Chaque homme devient ainsi un acteur responsabilisé de la performance environnementale de la carrière. Les engagements de la politique environnementale de GSM, renforcés par la mise en place d'une certification ISO 14001 sur la carrière du Hourdel, témoignent d'une ambition très forte des équipes locales. Dans ce cadre, des objectifs d'amélioration des performances environnementales, d'information et de concertation avec les parties intéressées (élus, administrations, riverains, associations…) sont fixés. D'autre part, résolument orienté vers l'avenir, GSM entend poursuivre une politique active de gestion raisonnée des ressources naturelles pour la pérennisation de l'industrie du galet au sud de la baie.

Redacteur