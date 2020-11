La Chine est immense, ça nous le savons tous... les Chinois sont de plus en plus nombreux... cela aussi. Les marchés nouveaux qui s'ouvrent sont des potentiels fabuleux pour notre secteur. Mais connaît-on assez les accords et manifestations qui existent entre nos deux pays dans le cadre du renforcement de la coopération franco-chinoise... J'espère que ce petit aperçu, vous permettra de mieux l'appréhender !

L'Année de la Chine en France qui s'est déroulée d'octobre 2003 à juillet 2004 a constitué le premier volet des Années croisées France-Chine, issues d'une décision conjointe des deux chefs d'Etat français et chinois visant à renforcer la coopération franco-chinoise. Elle est suivie depuis octobre 2004 et jusqu'à juillet 2005 par une Année de la France en Chine. La France s'y présente avec sa capacité à inventer le monde, à créer des formes nouvelles, à mettre en résonance l’homme et son environnement : ce même esprit créateur qui a donné naissance aux chefs-d’oeuvre du patrimoine français et aux grandes réalisations scientifiques et technologiques, et qui inspire depuis toujours ses artistes, ses savants et ses ingénieurs.

Ce deuxième volet va multiplier les manifestations permettant à la France de se faire mieux connaître et mieux comprendre du public chinois le plus vaste, dans toute la richesse et dans toute la diversité de sa société et de sa culture. Ce projet d'échanges culturels (au sens large, puisque sont aussi concernés les sciences et l'éducation, les technologies, les sports et l'art de vivre) représente un événement majeur dans l'histoire des relations entre les deux pays, et des enjeux considérables, y compris dans notre secteur.

L’Année de la France en Chine a été inaugurée le 10 octobre 2004, à l’occasion de la visite d’État du président Jacques Chirac accueilli en Chine par le président Hu Jintao. Dès le premier jour, une exposition sur le design et la création industrielle a été présentée en même temps qu’une exposition sur l’impressionnisme, tandis que le ciel de Pékin accueillait, à la fois la Patrouille de France et les lasers du concert de Jean-Michel Jarre.

Des centaines de manifestations s’ensuivront, à Pékin comme à Shanghai, à Canton, à Hong-Kong et dans de nombreuses autres villes chinoises, largement relayées et amplifiées par les médias audiovisuels.

Le premier objectif visé consiste à faire découvrir ou mieux connaître au public chinois l’esprit créatif français dans toute sa diversité. Il s’agit de renouveler et de compléter une vision souvent partielle ou trop datée. La France veut mieux faire savoir qu’elle est, certes, un pays doté d’un patrimoine artistique et touristique prestigieux, mais aussi une grande puissance technologique innovante dans le cadre d’une société qui cultive la convivialité. De nombreuses manifestations dépassent donc le domaine artistique, qu’il s’agisse d’expositions ou de colloques scientifiques ou d’opérations dans les domaines éducatif ou technologique. Le développement urbain est au coeur de plusieurs projets. Les arts appliqués, le design, la création industrielle sont particulièrement mis en valeur.

Les échanges entre universités, partenaires scientifiques, entreprises, institutions artistiques et culturelles ont vocation à se prolonger bien au-delà de la fin de cette manifestation. La création d’un institut technologique franco-chinois, la mise en place d’un nouvel Institut Pasteur à Shanghai, les liens tissés avec les grandes écoles françaises sont riches de coopérations futures. L’ouverture d’un Centre culturel français à Pékin et de plusieurs nouvelles Alliances françaises en Chine en témoignent. Les premiers échanges entre institutions culturelles françaises et chinoises réalisés au cours de l’Année de la Chine en France vont se développer pendant l’Année de la France en Chine, avec plusieurs manifestations organisées au titre de la réciprocité, et se poursuivre au-delà des Années croisées. Les résidences d’artistes et les coopérations entre écoles d’art vont à nouveau jouer un rôle prometteur et de nouvelles initiatives sont déjà envisagées pour pérenniser les liens qui se seront tissés pendant l’Année de la France en Chine.

A noter que d'octobre 2004 à mars 2005 à Pékin, Shanghai et Shenzhen aura lieu une Exposition de cent objets, un par année, ayant marqué la création industrielle en France tout au long du XX e siècle.

Cette succession de créations industrielles extrêmement novatrices, qu'elles se situent dans le domaine des transports (de la première station de métro conçue à Paris par Hector Guimard en 1900 dans un style “Art Nouveau”, la Citroën DS 19 (1955), intronisée voiture présidentielle par Charles de Gaulle, l’avion supersonique Concorde (1969), le Train à grande vitesse (TGV) dessiné par Roger Tallon (1982), avant l’Espace Renault et les récents coupés-cabriolets Peugeot... ou dans le design (de la première montre-bracelet Santos par Cartier (1904) à la brosse à dents de Philippe Starck (1990), en passant par le flacon Chanel n° 5 (1925), l’avion de chasse Mirage 3 (1956) ou le Centre Pompidou construit par Renzo Piano (1977) et abritant le Centre de création industrielle à partir des années 1990.) seront présentés au cours d’une exposition qui se terminera par la présentation des créations industrielles françaises les plus marquantes des toutes dernières années.

De nombreux autres événements sont par ailleurs prévus dans les domaine du design et de la mode, avec notamment une exposition consacrée à Andrée Putman, une autre à Christian Lacroix, et plusieurs défilés de mode dont l’un dédié aux jeunes créateurs, présenté lors de la “Semaine de la mode” en novembre 2004 à Pékin.

Affaire à suivre et à découvrir sur le site de l'année de la Chine . Retrouver les programmes des manifestations par thèmes