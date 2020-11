La Chine a suspendu la construction d'un barrage et limogé le plus haut dirigeant d'un district de la province du Sichuan (sud-ouest), suite à des manifestations qui auraient fait plusieurs morts, ont rapporté vendredi des responsables et des habitants sur place. Des dizaines de milliers de personnes se sont opposées fin octobre et début novembre à la mise en eau du barrage de Pubugou, qui suppose le déménagement d'environ 100.000 habitants.

Après les graves incidents (5-7 novembre) entre les forces de l’ordre et des milliers de paysans autour du futur barrage de Pubugou à Hanyuan (Sichuan), l’ordre serait venu des plus hauts dirigeants, HU Jintao et WEN Jiabao, de suspendre les travaux jusqu’au règlement de la question du déplacement de population. 100.000 personnes environ sont concernées. Un Secrétaire général adjoint du gouvernement central aurait apporté sur place les directives de Pékin aux cadres locaux : écouter plus largement les réactions, mieux tenir compte des intétêts des villageois à déplacer. Et, pour ces derniers, reprendre les travaux agricoles et respecter l’ordre public. Il y avait eu deux paysans et deux policiers tués et M. ZHANG Xuezhong, n°1 du parti au Sichuan, avait été assiégé pendant plusieurs heures par les manifestants. Les protestataires dénonçaient notamment les compensations insuffisantes qui leur étaient offertes. Le secrétaire du Parti communiste chinois (PCC) du Sichuan, Zhang Xuezhong, avait été confronté à une foule d'environ 10.000 personnes lors d'une visite sur place le 4 novembre, selon des témoins. Fin octobre, un manifestant avait été tué par des policiers et son corps transporté par la foule devant le siège du gouvernement local. Une semaine plus tard, deux ou trois personnes auraient été tuées lorsque la population de Hanyuan a refusé de laisser des unités de Police armée populaire (PAP) qui se dirigeaient vers le site du barrage, lui-même occupé par des manifestants. Suite aux échauffourées, le secrétaire du PCC du district de Hanyuan, Tan Zhengyu, a été remplacé par l'un de ses anciens adjoints, a déclaré à l'AFP une responsable du gouvernement du Sichuan appelé Gao. Dans le même temps le gouvernement central a ordonné la suspension du projet hydroélectrique en attendant que les habitants soient relogés ou aient reçu de meilleures compensations, selon le chef du village de Wanggong. "Le gouvernement central a envoyé un groupe de travail pour résoudre le problème des déplacés", a déclaré Hu Guoshang à l'AFP.

