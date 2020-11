Le Premier ministre Raffarin, sollicité il à quelques mois par les élus territoriaux, s’engageait à peser sur les opérateurs pour que l’accès à l’ADSL soit étendu rapidement à tout le territoire. Le message est passé chez France Telecom. Un plan de 300 000 km de fibre optique vient d’être engagé et 21 600 communes nouvelles devraient être reliées fin 2004.

Le 15 septembre dernier, devant une brochette de ministres invités par l’Institut du Locarn, le club de réflexion des entrepreneurs bretons, Jean Hénaff, le célèbre fabricant des pâtés du même nom posait la question : «vous nous parlez de réactivité mondiale, mais comment voulez-vous faire quand ici même, dans le Finistère, on ne peut même pas accéder à l’ADSL !». Désormais les ministres ne seront plus gênés pour apporter une réponse. Le gouvernement semble en effet avoir mis les bouchés doubles pour tenir les promesses de Matignon.

Un nouveau plan de déploiement de l’Internet haut débit (jusqu’à 1Gbit/s) vient d’être en effet lancé par France Télécom. Un plan ambitieux qui prévoit rien de moins que la pose dans les mois à venir de 300 000 km de fibre optique supplémentaires. Une étape forte qui viendra conforter un réseau qui distribue déjà le haut débit sur 2 millions de km. Au regard des délais annoncés, la barre est haute. France Télécom s’est en effet fixé pour objectif de mettre en connexion dans les trois ans au moins 2 000 zones d’activités économiques (ZAE) soit au bas mot 120 000 entreprises sur le territoire.

Ce plan dont l’investissement est de l’ordre de 250 millions d’euros est intégralement financé par l’opérateur. Outre les lignes enterrées de fibre il prévoit l’installation de 1500 centraux Internet dans les 2 000 sites concernés. L’opérateur dévoile également que plus de 21 000 communes auront accès à Internet avant la fin de l’année 2004. Un joli et lucratif cadeau de noël offert par une entreprise dont la générosité n’est plus vraiment la tasse de thé. Avec la connexion de ces communes, la population française devrait être couverte à 90%. Un chiffre qui place la France dans le peloton de tête des pays les mieux couverts. Il faudra cependant attendre 2005 pour que cette couverture passe la barre des 96%. Souhaitons toutefois que la commune de Pouldreuzic, où l’entreprise de Jean Hénaff produit depuis 1907 le savoureux pâté «du mataf», fasse partie des 21 660 communes dont les habitants pourront dans les semaines à venir surfer librement sur le net.