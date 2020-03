La Galerie d’architecture, unique dans son genre, a su depuis vingt ans, s’imposer dans le paysage culturel parisien. Son crédo ? Exposer les monographies des architectes. Rencontre avec Gian Mauro Maurizio, le gérant de cette curieuse institution.

A l’heure des réseaux sociaux et des diverses agences de communications spécialisées, l’architecture ne se cache plus, bien au contraire, elle se donne en spectacle. Néanmoins, il reste un espace parisien, aussi sobre que discret qui continue depuis vingt ans à mettre en avant les architectes. C’est la Galerie d’architecture.

Une pépite culturelle

Dans la capitale française, le 11 rue des Blancs-Manteaux peut passer complètement inaperçu si le passant n’est ni curieux ni connaisseur. C’est l’adresse de la Galerie d’architecture. L’enseigne est discrète mais une fois à l’intérieur la surprise est de taille, il s’agit d’un lieu unique dédié à l’architecture. Une galerie complète qui présente huit fois par an la monographie d’une agence d’architecture.

Mais avant de parler du lieu, parlons de la personne qui la gère. Gian Mauro Maurizio, un suisse italien, étudiant à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich, jeune architecte passé par des grandes agences d’architecture mondiale comme Renzo Piano et qui, après un séjour à Berlin, travaille à son compte à Paris. Le travail d’équipe lui manque et son séjour allemand lui laisse de bons souvenirs. L’idée d’ouvrir sa propre galerie d’architecture titille Gian Mauro, et avec une associée il co-fonde son propre espace d’exposition, à l’image de l'Aedes Architekturforum, qui a été fondée par Kristin Feireiss et Helga Retzer et fût la première galerie d'architecture privée d’Europe. Une idée à la fois innovante et audacieuse dont les avis se partagent jusqu’à nos jours.

L’architecture en 3D

Une galerie privée pour exposer les œuvres d’une agence d’architecture, est-ce bien raisonnable ? Au départ l’idée paraît atypique mais une fois que le visiteur franchit le pas de la Galerie, c’est un monde à part qu’il découvre. Dans un espace irrégulier, aussi vaste que secret, défilent ainsi depuis des années des projets variés. Le côté éphémère des installations, rend chaque œuvre unique. L’architecture s’expose ainsi sans atour si ce n’est qu’accompagnée d’une scénographie mise au point pour l’occasion. Les sentiments prennent le dessus, certains diront qu’exposer l’architecture de la sorte n’est peut-être pas sensé alors que d’autres y feront d’admirables découvertes. C’est donc, dans le Marais, au rez-de-chaussée d'un des bâtiments parisiens typiques que se trouve aujourd’hui la Galerie d’architecture.

©Galerie d’architecture

Gian Mauro, qui enseigne par ailleurs à l’Ecole Nationale Supérieure d’architecture Paris La Villette, nous explique que le choix du lieu était crucial, cela a duré un moment pour que l’architecte trouve cette perle rare. Aujourd’hui, après vingt années d’existence, pas de regret sur le choix initial. Le lieu a vu défiler depuis, des agences d’architecture mondialement reconnue et continue à faire découvrir de multiples talents. Tandis que par le passé, des agences d’architecture comme Architecture Studio, Shigeru Ban, Bernard Tschumi, Manuelle Gautrand Architecture, OMA, Renzo Piano Building Workshop, y ont exposés leurs oeuvres, le programme des expositions à venir est tout aussi conséquent, pour les mois à venir la Galerie accueillera des architectes internationaux comme Sergei Tchoban, architecte berlinois, et Pierre Thibault, architecte canadien. A chaque exposition sa scénographie et à chaque scénographie sa singularité, à la Galerie, les projets d’architecture se suivent mais ne se ressemblent pas. Grâce à Gian Mauro Maurizio et son équipe constituée de Muriel Svenstedt, Fanchon Pailler et Nathalie Amae, ce lieu atypique continue à mettre l’architecture et les architectes sur un piédestal. Que demander de mieux ?

©Galerie d’architecture

Sipane Hoh

Photo de une : ©Galerie d’architecture