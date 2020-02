Le temps d'une nuit blanche parisienne, les hackers allemands transforment la façade de la Bibliothèque nationale en un écran d'ordinateur géant.

Les hommes politiques créent l'événement, les artistes sont chargés de l'illustrer. Telle pourrait être la définition de la fameuse "nuit blanche" inaugurée le premier samedi du mois d'octobre à Paris et dont l'initiative revient à la mairie de Paris. Si la plupart des monuments de la capitale étaient libres d'accès, il faut bien avouer que l'événement le plus spectaculaire eut lieu à la Bibliothèque nationale de France, dans le XIIIe arrondissement de Paris, dont l'une des façades de verre fut transformée en écran géant interactif sur lequel s'affichaient les messages envoyés via des téléphones portables. On doit cette idée ingénieuse à des pirates informatiques allemands ("hackers") : les membres du Chaos Computer Club (CCC). Un club qui, selon ses dirigeants, n'a pas pour vocation de nous rendre la vie impossible sur Internet mais bien au contraire de l'humaniser. Ces hackers jouent donc en quelque sorte le rôle de sentinelle et se chargent de mettre en évidence les failles des grands systèmes. Aujourd'hui, le CCC continue de réfléchir à une informatique moins commerciale, plus humaine et plus participative. C'est ce qui a amené ses membres à transformer un immeuble désaffecté de Berlin en écran géant, chaque fenêtre constituant un pixel. Ils ont renouvelé l'expérience à Paris en utilisant la belle façade tout en verre de la BnF.



Mur de pixels



Depuis le 25 septembre dernier, chaque soir, une façade de la bibliothèque est transformée en écran. Cette initiative, baptisée Arcade, permet d'envoyer des messages sur ce gigantesque écran grâce à son téléphone portable ou son PC, ou bien encore de composer une œuvre graphique grâce à un logiciel fourni gratuitement via le site du CCC. Le procédé consiste à placer deux projecteurs derrière chaque fenêtre. Pilotés par un ordinateur central, les projecteurs s'allument ou s'éteignent, "pixelisant" ainsi une image monochrome. Avec 520 vitres, l'animation a ainsi donné naissance au plus grand écran d'ordinateur du monde. Une manière originale de rendre l'informatique présente au cœur de la cité. Les Parisiens ont pu voir pour la première fois ces façades de verre s'animer au gré de l'inspiration des noctambules. Des milliers d'yeux sont donc restés fixés, pendant parfois plus de huit heures d'affilée, devant la façade qui toutes les dix secondes n'a cessé d'envoyer des images et messages de centaines d'anonymes.

