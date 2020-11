Alors que Lyon, première ville à s’être dotée d’un plan lumière, se refait une garde robe nocturne, la petite cité de Montrichard en Touraine remporte avec brio le concours national «Lumière 2004». L’habit de lumière, la nouvelle passion des villes françaises.

Quel est le point commun entre l’agglomération lyonnaise et son million d’habitants et la petite ville de Montrichard qui en compte 3650 ? Réponse, la lumière. Lyon, la première, fut une pionnière en 89 lorsqu’elle se dota d’un plan lumière global qui devait lui donner une nouvelle atmosphère nocturne. Aujourd’hui après avoir servi de guide à nombre de cités françaises, Lyon recommence. Avec force de plasticiens, de concepteurs, de sociologues, d’urbanistes et même de philosophes Lyon s’apprête en effet à renouveler complètement son ambiance lumineuse. Finis les éclairages époustouflants qui donnaient à chacun de ses ponts des allures de monuments éternels. Terminée cette inflation de projecteurs qui dès le coucher du soleil, transformait la ville en chaudron de lumière. L’heure est à la sobriété et mieux encore, à la subtilité.

Pour Gilles Buna, l’adjoint au maire en charge de l’urbanisme « le défi est maintenant de savoir laisser dans l’ombre certains espaces appropriés ». Dépolluées, les rues seront bientôt dépouillées de leurs néons, lanternes et autres boules lumineuses. Le temps de l’identité est venu. Ainsi, chaque quartier, de Gerland à Part Dieu en passant par Bellecour sera bientôt habillé de ses propres candélabres diffusant une douce lumière apaisante. L’objectif porte autant sur la mise en avant du patrimoine que sur la création d’ambiances spécifiques. Elles seront tantôt sobres, tantôt douces pour faire rêver ou à l’inverse, festives pour faire bouger.

Déclanché dès le crépuscule, le nouvel éclairage devra susciter l’imaginaire des habitants comme celui des touristes. Ville mariée avec deux majestueux cours d’eau, ses berges seront bientôt habillées d’une lumière dédiée. Elle sera tendre, légère et romantique sur la Saône et à l’inverse, puissante et vive sur le Rhône. C’est en fait une toute nouvelle écriture de la ville que Lyon veut exprimer par son éclairage. Un éclairage qui se fera halos pour les sites et les grands repères, patrimonial pour les monuments, identitaire pour les structures et les pôles d’activité. Avec cette refonte profonde de son image nocturne, la capitale de la région Rhône-Alpes va sans doute rapidement reprendre sa place de top modèle du genre.

Pendant ce temps, loin de ce grand chantier lumineux, en Loire et Cher, c’est sur la petite ville de Montrichard que se sont braqués les projecteurs du succès. Marchant sur les traces du grand modèle lyonnais, c’est en effet Montrichard, la ville préférée du roi Richard Cœur de Lyon qui vient en effet de recevoir le premier prix national du concours lumière 2004, organisé par le Serce (Syndicat des entreprises de génie électrique) en partenariat avec Philips. Un prix qui met en lumière le magnifique éclairage scénographique du pont sur la Loire qui mène à la ville. Lyon et Montrichard, deux villes emblématiques d’une grande mutation urbaine où la lumière est enfin sortie de son statut utilitaire pour devenir source d’ambiances et d’émotions.