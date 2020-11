Etranges ces maisons modulaires comme solution de logements provisoires. Etonnantes, ces "boîtes de l'espace" ou "space box", unités compactes, en matériau composite, colorées qui sont empilées pour répondre à des besoins estudiantins; Encore, une découverte d'un de nos lecteurs … Pour ceux qui ont connu, la splendeur des palaces des logements étudiants ou la quiétude du petit 6m2, douche et WC dans le couloir…

Pieterjan Dwarshuis, Cofondateur de la société Holland Composites raconte: "[...] Après les bateaux, nous avons fait toutes sortes de panneaux pour le fret aérien. Puis, nous nous sommes spécialisés dans la fibre de carbone pour les rotors des ailes des Moulins à vent. [...] L'équipe s'est ensuite tourné vers le bâtiment et la construction, plus particulièrement quand des formes différentes et compliquées étaient exigées. C'est dans ce contexte de contraintes qu'est née la boîte de l'espace [...] En Hollande il y avait un besoin de logement provisoire pour les étudiants et ceci nous a semblé être une bonne solution. [...] Nous avons donc contacté des compagnies de logement d'étudiant, montré notre concept et elles l'ont aimé".

Olivier Lauteslager, le concepteur, explique : "[...] s'il n'est pas difficile de construire la boîte, il est très complexe de faire cohabiter tous les règlements concernant l'espace vivant. En matière de sûreté, réglementation feu, ventilation, problèmes liés au bruit, à l'atmosphère dans les boîtes telles que l'humidité,etc. Tous ces éléments sont très stricts, même pour la vie provisoire. [...] Comme nous avions déjà travaillé sur différentes techniques, à partir d' injection de résine époxyde, le défi technique n'était pas insurmontable, mais il nous restait le défi visuel"

Et Pieterjan Dwarshuis rajoute: " [...] Au début, la plupart des boîtes avaient un aspect ennuyeux et pas trop accueillant. Il fallait qu'elles soient aussi abordables financièrement. Il est plus facile de faire quelque chose quand votre budget n'a aucune limite. [...] On nous a recommandé les résines de Reichhold (la résine DION FR 820-026) et nous avons réussi à satisfaire les règlements de sûreté, règlements du feu et autres. [...] Nous pouvons ainsi produire deux à quatre boîtes par jour en utilisant 350 kilogrammes de résine pour chaque boîte. Elles sont produites dans différentes couleurs, car la résine est directement mélangée au colorant, ce qui signifie aussi, aucune peinture et aucune éraflure évidente. Aujourd'hui nous pouvons livrer dans n'importe quelle couleur, y compris des couleurs très lumineuses. Quant à l'intérieur de la boîte de l'espace, elle ressemble à toutes les maisons normales, bien que fait d'une seule pièce"

Alors, si l'envie vous dit d'empiler des cubes pour loger nos "post adolescents" !

Pour plus d'informations