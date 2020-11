Les tunnels routiers seront-ils bientôt entièrement lumineux ? Un rêve qui prend corps grâce aux chercheurs de 3M dont les innovations en matière de microréplication trouvent chaque jours de nouvelles applications.

Dans le groupe 3M, l’invention est une religion et ses grands prêtres n’ont pas finis d’étonner le monde. Les chercheurs de l’entreprise qui travaillent sur la microréplication viennent en effet de mettre au point un film optique permettant de transporter la lumière naturelle sur de grandes surfaces. Premiers servis, les sombres tunnels routiers qui bientôt pourraient devenir de féeriques puits de lumières. Mais la microréplication qu’est ce que c’est ? Sur le principe, la technique repose sur la reproduction à l’identique en continu et de manière invisible à l’œil nu, de formes, de signaux, d’énergies ou de rayons lumineux. Mis au point dans les années 60, cette technique trouve aujourd’hui ses applications industrielles grâce à l’utilisation de films polymères recouverts de cônes nanométriques de différentes natures et de formes variées. Dans ce registre, les chercheurs de 3M ont mis au point un film optique composé d’une série continue de microprismes. Ce film se révèle être un excellent diffuseur de lumière naturelle ou artificielle. Mais si l’affaire s’avère simple en théorie, elle n’en constitue pas moins un véritable défi technique. Il s’agit en effet de concentrer, puis de répartir la lumière, tout en lui conservant sa puissance et son intensité. Actuellement, les chercheurs ont réussi leur pari à l’aide d’une lumière artificielle dont la diffusion est satisfaisante sur 30 mètres. Une première étape qui règle le problème des changements brutaux d’intensité lumineuse aux entrées et sorties de tunnels. Ces points noirs constituent en effet des causes fréquentes d’accidents. L’étape suivante devrait permettre de s’affranchir des contraintes de la distance. L’enjeu est donc d’envergure en matière de sécurité. Suffisamment important pour qu’un consortium international de recherche se soit constitué autour de 3M, réunissant entre autres l’université autrichienne de Graz et les Italiens d’Autostrade. En attendant, la microréplication est déjà largement présente dans notre quotidien. Des ordinateurs dont les écrans sont tapissés de nanocônes aux panneaux routiers réfléchissants des autoroutes en passant par les garnitures des boules de souris dont le revêtement n’est rien d’autre qu’un abrasifs hight tech constitué de grains microscopiques d’oxyde conduisant l’énergie mécanique, la microréplication gagne du terrain tous les jours. Reste donc encore quelques pas à franchir pour que les chercheurs offrent aux parois de nos tunnels et aux murs de nos sombres parking une rassurante lumière.

