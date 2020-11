On vous l’accorde parler d’architecture navale dans un monde aussi terrien que le bâtiment et les travaux publics peut paraître déplacé. Mais le défi technologique et architectural que représente la construction du plus grand sloop de monde, ne pouvait pas échapper à notre clin d’œil. Et puis, une semaine de charter à 250.000 $, on peut rêver, non?

Le Mirabella V se voulait le plus grand sloop au monde et il l’est devenu en Août 2003. Avec ses 89 mètres depuis la tête du mât à la semelle de la quille, il est deux fois plus haut que la colonne Nelson (ou Vendôme mais bateau Anglais oblige) et vous pourriez y garer dans sa coque, plusieurs autobus à l’impérial.

Dans ce projet gargantuesque et sur ce sloop prestigieux tout est gigantesque et démesuré; tout est prouesse et luxe; enfin bref, tout est à la hauteur de ces 14 «invités», navigateurs de demain, triés parmi les 500 milliardaires qui dans le monde seront capables d’y passer une semaine. Et comme on ne prend pas de risques avec ce type de clientèle, la consigne de départ a été de faire un sans faute et ceci dans un souci de sécurité maximale.

Fabuleuse déjà est la vitesse déployée pour un yacht de cette longueur et de ce poids (750 tonnes) qui navigue à plus de 20 noeuds en vitesse de croisière. Luxueux le cinéma en plein air « skydeck », la piscine, le sauna, le gymnase, les trois bateaux à moteur dont un de 29 pieds et les 4 lasers permettant la mise en place de mini régate pour ces vacanciers de luxe.

Pari tenu donc, sur le sans faute. Mais bien plus extraordinaire que le luxe déployé sont les prouesses technologiques mises en œuvre pour l’ensemble mât et grééments.

Déjà pour le mât : de cinquante pour cent plus grand que n'importe quel autre jamais construit et qui, une fois monté, donne une hauteur de près de 91 m au-dessus de la ligne de flottaison, pour 3.400 m carré de voile.

La recherche et le développement nécessaire ont été aussi impressionnant qu’innovant. La technologie de fibre de carbone requise pour le maintenir vers le haut a exigé six mois d'essais au laboratoire national de physique de Londres, avant que les ingénieurs de High Modulus et du centre de Technologie Composite est l’audace d’en commencer la construction. L’équipe a alors fabriqué un moule de 100 m de long dans lequel a été construit en cinq pièces, le tube de 89 m, de 10.5 tonnes, pour un diamètre d’1.5 m.

Le processus de fabrication, une méthode semblable à celle utilisée dans la production des voitures de Grands Prix ou dans l'industrie aérospatiale, se compose de différentes couches de carbone pré-imprégnées de résine époxyde, séparées par une chambre sous vide pour consolider la structure. Environ cinq tonnes de câblage ont été entrées dans le creux du mât, y compris toute une série de sondes, pour surveiller l'exécution des manœuvres sous voiles.

La bôme aussi représente un défi! En tissu pré-imprégné, elle est de 28 m de long pour 2 m de large et autant de profondeur. Le génois est aussi la plus grande voile du monde. Pour la grand-voile, l’option choisie face à l’énormité de sa taille a été la création de 7 segments rattachés à six lattes, permettant de dégréer et de réparer si nécessaire. Le winch pour la drisse Grand-voile travaille en continu, peut tirer huit tonnes et permet de la hisser en 3 à 5 min.!!!

Enfin, pour ceux que cela intéresse, le programme de navigation se situe sur un circuit entre la Méditerranée et les Caraïbes ! Et si vous avez besoin d’un journaliste, pour faire le reportage de vos vacances, n’hésitez pas à nous contacter .