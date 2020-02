Comme sa grande sœur, la Cité des Sciences de la Villette bâtie sur le carré des abattoirs, la grande cité de l’eau sortira de terre à l’emplacement de la vieille halle de Colombes (92).

Nul ne l’ignore aujourd’hui, l’eau est devenu l’enjeu majeur du troisième millénaire. Cette source vitale de la vie, longtemps ignorée ou méprisée, fait aujourd’hui l’objet de tous les soins des hommes. Pour donner la mesure du rôle et de la fragilité de l’eau dans notre environnement, le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) vient de donner le coup d’envoi de la construction d’une grande cité de l’eau. Paradoxe du destin, la cité sera implantée au bord de la Seine, dans l’ancienne halle de Colombes, un immense bâtiment qui autrefois a abrité les systèmes d’assainissement de l’eau du département. Dans ce gigantesque espace de 3 000 m2, les 150 000 visiteurs attendus dès la première année pourront suivre le cycle étonnant de l’eau. À l’aide d’une scénographie sophistiquée habituellement utilisée dans les effets spéciaux, les visiteurs comme de simples gouttes d’eau, suivront un parcours pédagogique qui les amènera des du sommet des montagnes au plus profond des égouts, ou même les rats n’ont pas été oubliés. À chaque étape, cheminant au cœur d’une rivière, de la source à l’estuaire, ils assisteront à la perpétuelle naissance de la nature, à l’explosion de la flore végétale et animale, au gré des saisons, devant les biotopes vivants qui se succéderont tout au long des berges. Derrière des parois de verre géantes de 1000 m2, ils découvriront la magie de la variation des cycles. Des animations tactiles, olfactives, gustatives, sonores et visuelles mettront leurs sens dans tous leurs états. La reproduction des saisons a demandé aux concepteurs des prouesses d’imagination technologiques. Recréer l’hiver par exemple s’est avéré être un exercice particulièrement difficile, exigeant l’installation d’un système de refroidissement des racines et de chaussettes pour recouvrir les arbres entre les visites. En marge du grand parcours, la cité offrira également l’accès à une galerie de l’innovation, à des ateliers pédagogiques et multimédias ainsi qu’à un centre de congrès et de séminaire. Dotée d’un budget de160 millions de francs (24,39 millions d’euros) dont 50 pour la seule scénographie, la grande cité de l’eau, première de ce type à être réalisée, verra les premiers visiteurs rejoindre ses sources en 2003.

Redacteur