Le vélo, c'est écolo … c'est aussi créateur d'emplois. Qui l'eut cru ? A Paris, une entreprise de livraison en vélo triporteur électrique fait le bilan de sa première année d'existence. La Petite Reine, c'est son nom, emploie dix personnes (contre six à sa création) et voit ses clients augmenter au fil des mois. Ou quand environnement rime avec réussite…

Au départ, l'initiative vient de la Mairie de Paris. Afin de lutter contre la pollution environnementale et sonore qui règne en maître sur la capitale, la mairie décide de tenter une opération : l'expérimentation d'une flotte de vélos triporteurs électriques pour les livraisons finales dans les arrondissements centraux de Paris. Le projet reçoit "le label PREDIT (Programme national de Recherche et d'Innovation dans les Transports Terrestres) et obtient à ce titre un financement de l'ADEME à hauteur de 50 % pour les études de faisabilité, de suivi et d'évaluation et de 15 % pour l'investissement dans les vélos triporteurs".

Le triporteur peut porter jusqu'à 100kg de marchandises. Il atteint la vitesse moyenne de 20km/h sans efforts et dispose d'une autonomie de 80 km. Enfin, et surtout, il ne pollue pas, peut se faufiler partout –il a accès au réseau routier, comme aux pistes cyclables et aux couloirs de bus- et se gare facilement. L'outil est séduisant. Reste à le tester à l'échelle de la ville… Une entreprise de livraison équipée de ces vélos électriques triporteur est donc créée : La Petite Reine.

A l'origine, la société est constituée de six salariés. Un an plus tard, le bilan se révèle positif. La Petite Reine a créé quatre emplois en un an. Elle compte 2500 colis livrés chaque mois, soit une hausse du nombre de courses de 210% au cours des six premiers mois. "Aujourd'hui, la flotte de 10 vélos triporteurs effectue 44 tournées hebdomadaires depuis l'espace logistique urbain (ELU) situé dans le parc Saint Germain L'Auxerrois". Ses clients des secteurs de la messagerie, de l'alimentaire et de la fourniture de bureaux sont de plus en plus nombreux. Ce qui n'était qu'une expérimentation s'est transformé en réussite économique… et écolo !

Une petite entreprise qui marche… et qui devrait marcher encore longtemps. En effet, une étude du CREDOC a révélé que plus de 19% des foyers parisiens avaient fréquemment recours à la livraison à domicile. Par ailleurs, différentes études mettent en exergue le fait que la protection de l'environnement est l'une des préoccupations les plus présentes chez les citadins. En répondant aux besoins des parisiens de manière écologiste, la Petite Reine n'en est certainement qu'au tout début de son règne.