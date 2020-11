Les nouvelles procédures de marchés publics dans notre pays ou en Europe, les évolutions techniques ou la prise en compte d'objectifs de plus en plus variées et complexes, qu'ils soient d'ordre environnemental, social ou économique, imposent à l'ingénieur et à l'ingénierie une profonde mutation de son rôle et de sa place. C'est un changement en profondeur qui implique une réorganisation assez complète de la maîtrise d'oeuvre.

L'ingénierie maître d'oeuvre est appelée à couvrir un champ d'intervention de plus en plus vaste. Elle intervient à toutes les étapes d'un projet. Mais face aux évolutions, elle connait aujourd'hui des perspectives nouvelles. Elle se trouve sensibilisée par la prise en compte des objectifs de développement durable et des bouleversements réglementaires résultant notamment des directives européennes. Et surtout, elle est confrontée à la complexité de plus en plus grande des opérations, des technologies, des méthodologies, dans un marché qui est devenu à l'échelle mondiale. Elle se doit donc de créer, concevoir et faire réaliser un ouvrage, d'anticiper et de prévoir sur le long terme la fonctionnalité d'un ouvrage, de contrôler son impact sur l'environnement, d'innover en trouvant la bonne réponse à un problème lorsqu'il n'y a pas de solution banalisée, mais également, de s'ouvrir vers l'extérieur afin de répondre aux exigences imposées par la mondialisation. La multiplication des intervenants, le niveau accru des performances techniques, le souci d'inscrire les opérations de construction dans une démarche HQE (environnement, impact social, coût global) justifie le fait de s'appuyer sur des ressources humaines nombreuses et variées apportant soit leur expertise, soit leur capacité de management de projet. Il faut donc créer des équipes dont le seul objectif sera de travailler ensemble sur des missions à caractère transversal en assurant la maîtrise du projet. Il s'agit alors d'assurer la « direction du projet » en s'appuyant sur les systèmes de « gestion du projet. » La restructuration de la tour PB12 à la défense est un bel exemple de la nouvelle donne de ce changement. Anciennement occupé par le Crédit Lyonnais, l'immeuble occupe une position stratégique au centre de l'esplanade de la Défense. Le programme de revalorisation a porté sur un épaississement de la tour sur sa façade est et par la récupération d'un étage sur les locaux techniques du sommet. Ce redéploiement de la surface a nécessité une reprise complète de la structure. La façade entièrement vitrée a permis ainsi d'améliorer les conditions de confort intérieur (éclairage naturel des bureaux, plus grande souplesse des aménagements). Tous les réseaux ont du être refaits avec des contraintes fortes d'intégration dans la tour existante, en même temps qu'était visée une optimisation de la consommation énergétique. Résultat : 30 mois de travaux et une enveloppe financière conforme au cadre budgétaire alloué ! Pour en savoir plus : La fédération des professionnels de l'ingénierie – www.syntec-ingenierie.fr

