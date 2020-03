À propos de PILA Studio Dirigé par Ilias Papageorgiou, PILA est un studio d'architecture basé à Athènes et à New York dont l’objet est de créer des environnements pour la culture, le travail et la vie à travers le monde. PILA construit des espaces durables qui s'adaptent à la transformation future tout en tenant compte des opportunités et des contraintes d'aujourd'hui. S'appuyant sur des contextes matériels et immatériels, PILA aborde les paramètres uniques de chaque projet avec ouverture et curiosité. Grâce à un processus hautement collaboratif et itératif, nous traduisons les opportunités et les contraintes de chaque projet en directions de conception claires et sensibles pour les usagers et les contextes. PILA est actuellement engagée dans la transformation d'un complexe industriel historique en un centre culturel dans les Vosges, en France ; un plan directeur à usage mixte à Bobigny, Paris ; un projet de régénération urbaine à usage mixte avec des résidences en colocation sur la rive parisienne ; et une maison privée dans un magnifique paysage montagneux sur l'île d'Antiparos à Grecs entre autres.