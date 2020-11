Nous vous avions présenté cette exposition «La Puissance du Verre dans l'Art Contemporain», qui a lieu à la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière, à Troyes depuis le 9 octobre dernier. Fort de son succès, elle sera prolongée d’un mois supplémentaire, jusqu’au 31 décembre.

Cette exposition hors du commun, avec une envergure de plus de 130 artistes venant des 5 continents et plus de 600 œuvres disséminées dans tout le musée a déjà attiré plus de 7000 visiteurs qui ont pu découvrir les plus grands génies verriers contemporains – tels que Costantini, Tagliapietra, Vallien, Lubtchansky, ainsi que la relève, avec de nombreux jeunes talents, Ségolène Roth, Fred Pim, Michi Suzuki, Flavie Vincent-Petit…

Pour cette exposition Troyes est un choix déterminé par le précurseur Maurice Marinot, né à Troyes en 1882, qui, en tant qu’artiste-artisan, a fait du matériau verre une œuvre d’art. L’outil et la pensée créent une nouvelle ère où le verre n’est plus utilitaire mais prend une dimension spectaculaire. Nous avons d’ailleurs la chance d’exposer une de ses œuvres.

Dans cette optique la Maison de l’Outil et les artistes s’allient et font découvrir un univers encore jamais exploré jusqu’alors.

L’exposition des œuvres est complétée par la projection de films sur les techniques des arts du verre. Une conférence, le jeudi 16 décembre prochain, permettra aux visiteurs d’entrer dans l’historique du verre et l’art verrier actuel.