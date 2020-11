La technologie se met au service d'une plus grande efficacité des soins en montagne. Depuis le 24 mars, les pisteurs secouristes de la station de Courchevel transmettent en un instant les formulaires décrivant l'état des blessés et leurs données personnelles aux hôpitaux de la région. Munis d'un stylo communicant développé par France Telecom R&D, les pisteurs de la station de ski passent donc à l'ère de la santé numérique.

France Télécom R&D, en partenariat avec la Société des 3 Vallées (S3V), le Syndicat Inter Hospitalier de Tarentaise (SIHT) et l'ANPSP (Association Nationale des Professionnels de la Sécurité des Pistes) teste à Courchevel une solution de transmission des bilans de secourisme en temps réel via un stylo numérique communicant. " Basé sur la technologie Anoto®, ce dispositif expérimental permet aux services de sécurité, lors des accidents sur les pistes, de rédiger immédiatement un bilan de santé descriptif de l'état des blessés et de le transmettre automatiquement par mail au central du service de sécurité de la station et à l'Hôpital de Moûtiers."

Concrètement, comment ça marche ? Le pisteur secouriste remplit un formulaire décrivant l'état de santé du blessé et ses coordonnées personnelles à l'aide du stylo communicant. Celui-ci est doté d'un capteur de pression qui déclenche l'enregistrement par la caméra du tracé de la mine sur le formulaire. Une fois ce document rempli, il est transmis via un téléphone mobile GPRS, à un serveur. Celui-ci reconstitue alors le tracé effectué par le stylo sur le formulaire papier, le superpose au formulaire informatique pour générer une image qu'il diffuse par mail aux destinataires choisis. Ainsi les hôpitaux reçoivent-ils une description précise du blessé et des détails de l'accident. Des informations qui permettent également d'orienter le blessé vers le lieu d'accueil le plus adapté à son cas.

Auparavant les pisteurs communiquaient ce type d'informations par radio au poste central de la station, qui transmettait ensuite les données aux différents acteurs concernés. Le système du stylo communicant, s'il est adopté à terme, offre une communication plus grande entre les différentes personnes concernées et une plus grande réactivité face aux événements et à l'évolution du blessé durant son transport.

"Les pisteurs secouristes peuvent se trouver isolés devant des cas parfois lourds ou dramatiques en attendant les renforts médicalisés. D'autre part, les blessés de la montagne parviennent parfois très tard dans les hôpitaux de la vallée et souvent sans que les services d'urgence ne soient prévenus. Cette expérimentation est le premier pas dans l'utilisation des moyens modernes de communication de l'information au service des soins. La généralisation d'outils de cette nature devant permettre d'améliorer également la prise en charge des populations rurales isolées.", ajoute le Dr L. CADOZ, responsable de l'information Médicale du SIH de Tarentaise.

Durant toute la fin de la saison hivernale, les pisteurs ont donc testé le stylo communicant. Les bilans de cette expérimentation devraient être connus au début de l'été. France Telecom précise par ailleurs que "d'autres expérimentations terrain sont prévues dans l'année afin d'anticiper les futures offres qui pourraient être proposées à partir de 2005".