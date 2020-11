NICE Systems, leader mondial de

solutions d'enregistrement numérique multimédia, d'applications et de

services associés pour la gestion des interactions professionnelles,

annonce que ses solutions de vidéosurveillance intelligente ont été

choisies pour garantir la sécurité de la Statue de la Liberté, réouverte au

public depuis peu.

Les solutions NiceVision fournissent enregistrement vidéo et applications d'analyse avancée à la police des Etats-Unis chargée d'assurer la sécurité du monument national. Associant qualité et résolution vidéos de premier choix, réseau informatique et gestion vidéo optimums à des capacités d'analyse vidéo poussées, NICE Systems rationalise les opérations de sécurité afin de protéger le vaste complexe de la Statue de la Liberté.

« Actuellement déployées sur un grand nombre de sites gouvernementaux clés, les solutions de vidéosurveillance NICE Systems se sont imposées comme l'option préférée des représentants gouvernementaux, tant au niveau opérationnel que stratégique.

La persistance de cette préférence sur ce marché témoigne de la qualité de nos solutions et de notre réputation. » commente Ian Ehrenberg, Vice Président et Directeur Général de la division NiceVision aux Etats Unis - la division de sécurité de NICE Systems. « Nous sommes extrêmement fiers de participer à ce projet et de garantir la sécurité de ce monument national et de ses visiteurs. »