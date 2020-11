Lafarge, leader mondial des matériaux de construction, rejoint aujourd'hui le "Club des Entreprises Paris 2012", présidé par Arnaud Lagardère et créé pour mobiliser les entreprises françaises autour du projet d'organisation des Jeux en 2012 à Paris. Aujourd'hui, ce sont donc 14 grandes entreprises d'envergure internationale - Accenture, Accor, Airbus, Bouygues, Carrefour, Crédit Agricole, EDF, France Télécom, Lafarge, Lagardère, RATP, Renault, SUEZ et VediorBis -, qui sont engagées derrière la candidature française, mobilisant plus de deux millions de salariés.

" Nous sommes très heureux de rejoindre le Club des Entreprises Paris 2012. Au-delà d'une formidable aventure sportive et humaine, les Jeux Olympiques sont aussi l'occasion d'impulser des évolutions majeures vers des modes de construction plus durables, favorisant un développement urbain respectueux de l'environnement et soucieux du progrès social. Engagé dans une démarche de développement durable depuis de nombreuses années, c'est notre ambition en tant que leader mondial des matériaux de construction, et nous la mettons aujourd'hui au service de Paris 2012. "



Arnaud Lagardère, Président du Club des Entreprises Paris 2012, a déclaré à cette occasion :

" En l'espace de quelques semaines, le Club des Entreprises a ouvert ses portes à trois nouveaux Supporteurs : Airbus, Accenture et aujourd'hui Lafarge. De 11 grandes entreprises, nous sommes passés à 14. Depuis des mois, nous nous mobilisons en faveur de la candidature et ces nouvelles arrivées confirment que nous avons réussi à créer une véritable dynamique de succès. L'organisation des Jeux est une opportunité extraordinaire pour la France et son économie. La mission du Club est de donner au Comité de Candidature tous les moyens pour atteindre son objectif : gagner. Dans cette optique, l'arrivée de Lafarge augmente nos chances de réussite. "



A propos de Lafarge

Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge occupe des positions de 1er plan dans chacune de ses quatre branches : Ciment, Granulats & Béton, Toiture, Plâtre. Avec 75000 collaborateurs, le Groupe est présent dans 75 pays, et a réalisé un chiffre d'affaires de 13,6 milliards d'euros en 2003. Le groupe inscrit depuis de nombreuses années sa croissance dans une démarche de développement durable et s'est engagé en faveur d'une construction durable plus respectueuse de l'environnement et favorable au progrès social, dépassant les frontières de ses propres sites industriels.

Les efforts soutenus du Groupe ont déjà produit des résultats significatifs :