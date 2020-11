James Bond ne passera pas. Des chercheurs canadiens ont mis au point un béton particulier qui ne laisse pas passer les signaux électromagnétiques externes. Un béton nouveau qui risque d'intéresser les ambassades…

Bien que chaque jour apporte son lot d’avancées technologiques, les bétons sont aujourd’hui des produits accomplis dont les propriétés sont de plus en plus maîtrisées. Néanmoins, il reste encore certains domaines où les chercheurs ouvrent des voies nouvelles. C’est le cas du béton anti espions. Un matériaux dont les nouvelles ambassades et les centres stratégiques des grandes entreprises vont raffoler. En effet, Combien de fois les journaux ne se sont-ils pas fait l’écho de la présence de micros dans les ambassades respectives des Etats-Unis et de la Russie quand celle-ci était encore l’URSS ? C'était la Guerre froide et tous les coups étaient permis. Bien évidemment, cela ne concerne pas uniquement ces deux pays mais l’ensemble des ambassades dont l’espionnage, divers et varié, constitue le plus lucratif des sports. Des circonvolutions qui bientôt vont rejoindre l’éther de l’Histoire. Des chercheurs civils canadiens, œuvrant pour le compte du National Research Council, viennent en effet de mettre au point un béton qui élimine l’envoi de signaux électromagnétiques externes.



Quel est leur astuce ?

Tout simplement l’utilisation de cendres de coke provenant des déchets des hauts fourneaux de l’industrie du charbon. À l'origine du projet, il s’agissait pour nos ingénieurs, de mettre au point un matériau comportant de bonnes propriétés de conduction électrique afin de prévenir le gel des surfaces. C’est la raison pour laquelle, dans un premier temps, nos ingénieurs se tournèrent vers une solution de béton fibré avec du carbone. Face au coût exorbitant des fibres, ils se sont rabattus vers des cendres de coke beaucoup moins onéreuses et excellent conducteur. Et c’est ainsi qu’ils découvrirent l’étonnante propriété des cendres de coke. Le type de béton mis au point lors des essais constituait un isolant parfait contre les ondes électromagnétiques. Dès lors s’ouvrait à eux le marché de la protection contre l’espionnage politique certes mais aussi industriel. Mais l’ensemble des applications d’un tel béton n’est pas encore achevé et il est certain que l’avenir va nous réserver encore bien des surprises. En attendant, le béton cendré marque la fin de l’un sports préférés des James Bond...

