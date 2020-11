La patte de Jean Nouvel va dominer le port du Havre. L’architecte va élever une tour monumentale de 120 mètres de haut, métallique, haubanée et inversée. Un colosse destiné aux visiteurs du futur Centre de la mer.

La nouvelle est tombée le 3 mai dernier. Ce sont les Ateliers Jean Nouvel qui vont réaliser un ensemble d'équipements grand public de 12 500 m2 dans le cadre de l'aménagement du port du Havre. Les maîtres d'ouvrage, la ville du Havre et la communauté d'agglomération havraise, ont retenu ce projet ambitieux au détriment de celui proposé par David Libeskind.

La livraison prévue fin 2007 prend place sur un site à proximité du centre ville, sur la presqu'île Frissart. Le projet se développe dans le contexte des anciens docks du XIXe siècle. D'un côté du bassin, un centre aquatique de 6000 m2 équipé de piscine olympique, balnéothérapie, bassin ludique…

De l'autre côté, l'exploit : une tour de 120 m de haut destinée à abriter le Centre de la mer. Il comprend un lieu d'exposition permanent et temporaire de 6500 m2, dédié à l'activité du port et de l'estuaire environnant présent et passé.

La curiosité des Havrais et des professionnels est pour le moins aiguisée. Beaucoup se demande en effet comment on peut loger 6500 m2 d’exposition dans une tour. Un mystère qui révèle à sa façon la qualité des grands concepteurs. Un mystère au budget tout de même confortable de 42 millions d’euros. Tel le colosse de Rhodes, la tour dominera la mer et signalera, à l’approche des cotes, la proximité du port normand. Imposante et vertigineuse, il n’est cependant pas impossible qu’après le temps de la Tour Eiffel, vienne à son tour celui de la Tour Nouvel. Ainsi naissent les grands mythes.

Pour en savoir plus: www.infoceane.com