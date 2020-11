« Un fort spécialement inaccessible, spécialement inhabitable, spécialement inconfortable et qui, par conséquent m’enchanta ». C’est ainsi que la célèbre actrice Sarah Bernard décrit, en 1893, sa demeure de Belle-Île en Mer…

La grande actrice que fut Sarah Bernhardt ne faisait jamais les choses à moitié. C’est ainsi qu’attirée à Belle-Île par son ami le peintre Georges Clarin, elle décida d’acquérir une vaste propriété à la Pointe des Poulains, l’un des endroits les plus sauvages de l’île. Propriété n’est pas le mot juste car cette pointe de terre battue par les vents était occupée par un rudimentaire fortin militaire abandonné, une place forte aussi sévère qu ‘inhospitalière. De la ruine, elle fît une résidence habitable qui cependant devait toujours garder son austère allure de place forte. Elle se plaisait énormément dans ce curieux bunker et y vint régulièrement de 1893 à 1922. Elle n’hésita d’ailleurs pas à y entraîner ses nombreux amis et amants, tels Alexandre Dumas ou Edmond Rostand. Non seulement elle était propriétaire et occupante du fortin dominant la Pointe des Poulains, mais encore de sept maisons réparties aux alentours. L’endroit lui plaisait tant qu’elle songea même à y dresser sa sépulture face à la mer, tel Chateaubriand à Saint-Malo.



Patrimoine culturel

Le hasard en décida autrement et, lorsque Sarah Bernard disparut, victime d’une funeste gangrène transmise par un clou dépassant de la scène du théâtre du Châtelet, le fortin retourna à son état d’abandon initial. Sa dégradation fut en outre largement accélérée par les milliers d’admirateurs de l’actrice qui vinrent chaque année en pèlerinage. Au fil du temps, le site se détériora considérablement. Sa beauté, et le souvenir toujours très vivace de l’actrice à Belle-Île, amenèrent cependant le Conservatoire du littoral à acquérir en 2000 la vaste propriété. Sarah Bernard, que sans doute très peu d’habitants locaux avaient eu la chance de voir sur scène, a curieusement toujours conservé à Belle-Île son statut de vedette locale. Dans bien des esprits nostalgiques d’une époque qu’ils n’ont pas connue, se promènent encore autour du fortin dévasté des élégantes aux ombrelles lumineuses et des poètes à canotiers. Le lieu porte ainsi son histoire et il va enfin, grâce au Conseil Général, pouvoir transformer les fantasmes des îliens en solide patrimoine. La restauration du fort de la Pointe des Poulains a donc été confiée au paysagiste Alain Freytet, lequel entend bien concilier la revitalisation du paysage, qui en a bien besoin, avec le souvenir de la grande actrice. La première phase de la restauration comprend la revégétalisation, le réaménagement des accès et des cheminements. Succèdera ensuite, en 2003-2004, la phase de restauration du bâti et l’aménagement muséographique. Le fil conducteur de la visite demeurera bien évidemment Sarah Bernhardt. Les auteurs du projet entendent bien faire partager au public l’émerveillement qu’éprouva la grande actrice pour ces lieux envoûtants où aujourd’hui son fantôme à définitivement élu domicile.

