La troisième édition des Environnementales, la biennale de « Land Art », sera organisée à Jouy en Josas par Tecomah, l’école de l’environnement et du cadre de vie de la CCIP, du 29 avril au 2 juillet.

Pour cette troisième édition des Environnementales, seule grande manifestation dédiée au « Land Art » en France, six maîtres de cet art contemporain environnemental (dont l’américain Dennis Oppenheim) présenteront chacun une œuvre originale et éphémère, réalisée « in situ », c'est-à-dire dans le parc de 120 ha que l’école Tecomah partage avec HEC. Au-delà de l’aspect artistique de cet évènement, il y aussi un aspect pédagogique. En effet, si les œuvres sont conçues par les artistes, elles sont toutes réalisées par les élèves techniciens de Tecomah. Pour Ariane Chabrol, directrice de Tecomah, il s’agit de mettre les élèves dans une situation d’exception, pour mieux les former.



Depuis 1998 Tecomah a fait de l’art contemporain l’un de ses vecteurs, pour mieux élargir le champ des compétences des élèves placés devant de véritables défis techniques. Ils sont 150, des différentes filières (environnement, paysagisme, travaux publics, horticulture…) à intervenir dans les six œuvres des Environnementales. Les artistes suivent les chantiers, parfois à distance, et laissent la maîtrise d’œuvre aux élèves. Pour eux, au bout de l’aventure il y aura un certificat d’art contemporain expérimental. Bien-sûr, il ne s’agit pas d’un diplôme, mais d’une attestation qui leur permettra, une fois sur le marché du travail, de prouver leur participation à un chantier vraiment « spécial ».



Dans l’immédiat, les promeneurs pourront découvrir, d 29 avril au 2 juillet, les fruits de cette expérience pédagogique hors du commun : des œuvres réalisées à l’aide de végétaux, de minéraux et de matériaux divers, intégrées au paysage pour le plus grand plaisir de tous, même des plus réfractaires à certaines formes d’art contemporain…

