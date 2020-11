PARIS, 27 mai 2005 (AFP) - Le ministre de l'Agriculture Dominique Bussereau

a réactivé jeudi le comité de suivi "sécheresse pour l'agriculture", a annoncé

dans un communiqué le ministère alors que la sécheresse se confirme en France.

"Si les précipitations ont apporté un répit pour les cultures et ont permis une hausse générale des débits des cours d'eau, elles ne permettent pas d'écarter tout risque de sécheresse pour les semaines à venir, car le niveau des nappes d'eau souterraine reste bas", selon le ministère.

Au cours de la réunion du comité de suivi, Dominique Bussereau a rappelé qu'il avait "demandé et obtenu l'autorisation de la Commission européenne d'utiliser des parcelles en jachère en 2005 pour la nourriture des animaux, dans 41 départements français. Une demande similaire adressée à la Commission pourra, en cas de besoin, être étendue à d'autres départements", ajoute le communiqué.

Le comité, créé en 2003, associe l'ensemble des organisations professionnelles agricoles, les offices d'intervention agricoles et les services de l'Etat. Chargé de l'observation et de l'analyse de la situation dans l'ensemble des départements français, il assure la mise en place et le suivi des mesures agricoles destinées à faire face à la sécheresse.

La sécheresse se confirme sur la France, en dépit des pluies qui ont arrosé inégalement le territoire en avril et début mai, avait indiqué auparavant le ministère de l'Ecologie. Le nombre de départements qui ont pris des arrêtés de restriction a plus que doublé en un mois, passant de 6 à 15, a précisé le ministère. Trois nouveaux départements ont pris de telles mesures vendredi: l'Aube, la Marne et la Somme.