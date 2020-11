Cela faisait deux ans que l’architecte japonais Yushio Taniguchi, dirigeait les travaux de rénovation du Museum of Modern Art (MoMa) de New York. Le samedi 20 novembre, le nouveau musée s’est réouvert sur le double de sa surface initiale. Dans ce nouvel édifice, la part belle revient avant tout à la lumière, qui s’exprime à travers un atrium et se retrouve sublimée par la hauteur des plafonds, les balcons et les passerelles à ciel ouvert.

C’est des milliers de personnes qui ont attendu samedi à New York pendant des heures pour être les premiers à découvrir les nouvelles installations du Musée. Les plus motivés étaient arrivés dès six heures de matin. En fin de matinée, la file d'attente, qui serpentait autour d'un bloc entier de bâtiments dans Manhattan, a été estimée à 5.000 personnes par la police. Contrairement à l'ancien MoMa, où l'art moderne semblait à l'étroit, le nouveau musée est aussi celui des grands espaces. La surface d'exposition disponible passe de 7.900 à 11.600 mètres carrés, tandis que la surface totale passe de 35.117 à 58.528m2. Les murs blancs sont ceints de lignes sombres sur lesquels se détachent les fabuleuses collections. Vu de l'extérieur, le célèbre musée est désormais un complexe aux formes modernes et épurées, incorporant le bâtiment d'origine (1939) dans un ensemble de granit noir, d'aluminium et de verre inspirant le calme et la sérénité au coeur des gratte-ciel de Manhattan. Pour la première fois, ce palais de la modernité semble s’intégrer dans l'architecture de Manhattan. L’architecte Taniguchi a choisi d'intégrer son projet de rénovation dans l'architecture environnante du «midtown» de Manhattan. Les nouvelles baies vitrées font entrer le paysage urbain new-yorkais au cœur du musée. Ainsi, la silhouette des buildings de Manhattan devient la toile de fond du jardin. Hélas, cette super rénovation qui aura coûté près d'un demi-milliard de dollars, semble devoir être payé par le visiteur. En effet, le tarif d'entrée de base adulte est passé à 20 dollars (15 euros). Quand aux amoureux de l’art désargentés, l'entrée sera gratuite seulement, le vendredi de 16h à 20h !

Redacteur