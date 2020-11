Construit en 1998 par l’agence d’architecture ARCHITECTURE STUDIO, le Parlement Européen fait l’objet depuis d’un entretien permanent par la même agence. En matière de revêtement de sol, c’est le fabricant Interface qui a été retenu sur appel d’offre pour équiper les bureaux, coursives ainsi que plusieurs salles de réunion et d’interprétation. Le concept de la dalle de moquette a été privilégié pour sa modularité, sa flexibilité et une gestion de maintenance optimisée.

Les références Heuga 580 et 530 ont été choisis pour leurs performances techniques et leur large choix de couleurs. Avec ces dalles, disponibles par ailleurs en une soixantaine de coloris, plusieurs sens de pose sont possibles, monolithique ou damier, de plus elles sont équipées d’une sous-couche Graphlex.

Ce chantier présente un large panel de couleurs pour ce produit, du noir, au vert sapin pour les grandes surfaces, en passant par des verts plus clairs (thym et émeraude), au caramel ou au bleu pour des zones plus petites.

Le choix s’est porté sur cette moquette, entièrement fabriquée à partir de la fibre Antron® produite par INVISTA, pour ses qualités de bonne résistance à l’écrasement et par conséquent d’excellent isolant thermique et phonique, de facilité de nettoyage et d’entretien, ce qui est un atout pour un lieu à haute fréquentation tel que le Parlement, et par respect de l’environnement puisque grâce à sa structure moléculaire qui retient la poussière, cette moquette est un revêtement sain.