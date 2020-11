Ezra Stoller, grand photographe d’architecture vient de mourir à l’âge de 89 ans dans sa demeure à Williamston dans le Massachusset. A l’instar de Julius Schulmann, le travail de Ezra Stoller rendait compte des plus grandes figures de l’architecture moderne : Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Marcel Breuer...

Certains grands architectes exigeaient Stoller pour photographe exclusif , le considérant comme seul capable de transcrire leur vision de l’architecture.

Cette vision, Stoller l’avait acquise tout au long de ses études d’architecture à l’université de New York (1938), puis sous la tutelle du photographe Paul Strand (1941).

En 1961, Ezra Stoller a été le premier photographe récompensé par l’institut américain d’architecture.

De juin à décembre 2004, le musée d'université de l'art de Williams (WCMA) présentera l'oeuvre d'Ezra Stoller sur la photographie architecturale. Cette exposition comporte approximativement cinquante des photographies noires et blanches des bâtiments américains modernes. Paul Goldberger, l'ancien critique d'architecture, a écrit, "... les images de Stoller sont sûrement parmi celles les plus reproduites, [...] Elles ont en permis de former la perception du public à l'architecture moderne qui nous environne."

Travaillant sur le modernisme architecturale en Amérique (du milieu des années 40 par les années 60), Ezra Stoller est devenu l'un des photographes architecturaux les plus connus dans le monde. Son attention particulière portée sur le détail et sa capacité à traduire la vision d'un architecte en deux dimensions, ont rendu ses images uniques et appréciées des architectes eux-mêmes, des rédacteurs d'art et des collectioneurs.

