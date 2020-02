À Dieppe, le nom de Charlemagne est désormais synonyme de monstre marin. C’est en effet le nom du plus gros navire dragueur d’Europe qui, sans fanfare excessive, vient d’être lancé dans le port normand

Il n’a pas eu droit, comme les gros paquebots, à une pluie d’honneurs officiels. Pourtant, le colosse qui vient d’être mis à l’eau et inauguré à Dieppe mérite de sérieux satisfecits. En effet, ce navire baptisé Charlemagne est aujourd’hui la plus grosse drague gravière maritime jamais construite en Europe. Un monstre de puissance et de technologie qui va bientôt écumer les côtes françaises belges et allemandes à la recherche du riche granulat marin. Le navire, construit aux Pays-Bas par les chantiers IAC, est né d’une initiative à laquelle le port de Dieppe a largement participé. En effet, conscient de l’épuisement des ressources du granulat terrestre et présent depuis 1980 dans l’exploitation des agrégats marins destinés à la fabrication du béton et des travaux routiers, le port de Dieppe au travers du GIE des Graves de mer prend, avec le lancement du Charlemagne, une longueur d’avance. L’usage du navire sera partagé entre la France, la Hollande, la Belgique et l’Allemagne. Coté Français, la drague géante fournira deux fois par mois pendant dix ans le granulat au GIE normand, soit une facture de 4 à 6 millions d’euros. Le port de Dieppe envisage, grâce à ce navire, de pouvoir fournir au marché de la construction plus de 300 000 tonnes de produit sec chaque année.



La reconnaissance du privé au public

C’est par reconnaissance envers la participation du GIE normand dans la naissance du navire, que la société belge DBM filiale du groupe Belge DEME, qui exploite le navire, a souhaité l’inaugurer à Dieppe. Le bâtiment, dont le coût dépasse les 42 millions d’euros est un modèle de puissance et de technologie. Avec un gabarit de 101 mètres de long et 20 de large, il peut engranger 1400 m3 par heure d’un gravier gisant à 60 mètres de profondeur. Les granulats sont extraits à l’aide d’une élinde (désagrégateur rotatif) et stockés dans l’un des deux puits profonds du navire, avant d’être directement déchargés sur les quais. Piloté par deux équipes de 11 hommes qui se succèdent tous les 15 jours, le navire travaille 24 heures sur 24 et 45 semaines par an. Grâce à son énorme bulbe surdimensionné, le bâtiment peut œuvrer sans difficulté dans une houle d’une amplitude de 2 à 2,5 mètres, à une vitesse de 14,12 nœuds. Une puissance délivrée par deux moteurs thermiques qui n’offrent pas moins de 2700 kW chacun. La conjonction de telles performances fait du Charlemagne le dragueur le plus rapide et le plus puissant de sa catégorie en Europe. Une somme de qualités dont le port de Dieppe et le secteur du BTP tireront dans un avenir proche les meilleurs profits.

