La compétition clandestine qui dure depuis 20 ans entre les villes a son vainqueur. Le plus grand « tag » du monde s’affiche désormais sur les treize étages de la façade d’un immeuble de Hambourg.

Faute d’homologation, la compétition non avouée n’avait cependant jamais eu de vainqueur officiel. Cette fois ça y est. La ville de Hambourg recèle désormais le plus grand « tag » du monde. Ce « tag », commandé par la société SAGA propriétaire du bâtiment, est le premier du genre à être dûment homologué par le livre des records. Les avis sur l’esthétique de l’œuvre sont bien sûr partagés, mais au plan du volume c’est incontestable : avec ses 43 mètres de haut, la fresque de Hambourg est la plus grande jamais réalisée à ce jour. Pour figurer les scènes de la vie de Hambourg, il aura fallu aux artistes Fusion et Nullon (c’est leur nom) 80 jours de travail et 1500 bombes de peinture. Cependant, le milieu des graphistes urbains boude cette oeuvre par trop légale. En effet, loin de posséder le caractère rebelle des « tags » reconnus par les spécialistes du genre, celui de Hambourg a coûté 23 000 euros à la société SAGA et, crime de lèse-majesté, est nanti de toutes les autorisations officielles. Une position qui d’emblée l’exclu de la famille des « graff’ » dont la signature « technorap » explosive recouvre ordinairement les murs des grands centres urbains. Les auteurs du « tag » de Hambourg n’en ont cure car leur œuvre vient de remporter une compétition que de nombreuses villes entretiennent sans la reconnaître. Pour preuve Kosmopolite, le deuxième festival de graffiti qui se déroule du 2 au 7 juin sur l’initiative de la ville de Bagnolet, en banlieue de Paris. Un évènement d’envergure internationale où l’on pourra contempler sur fond de concert les photos des plus beaux graffitis réalisés par ceux que les amoureux de l’underground pictural appellent aujourd’hui « les nouveaux peintres urbains ». Le « tag » de Hambourg prend donc sa place au sein de la famille des « médias urbains » comme le plus grand du monde mais, coup de chance, il n’est sûrement pas le plus laid…

Redacteur