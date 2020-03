Le 11 octobre 2002, la Tête Rousse a reçu son toit. Ce chantier hors normes pour l'ultime étape de l'ascension du Mont Blanc, à 3.167 m d’altitude, a exigé des efforts surhumains.

Le Club alpin français avait décidé de rénover le dernier refuge dit de la Tête Rousse qui culmine à 3.167 mètres. La météo de l’été ayant été particulièrement mauvaise, les conditions de travail en haute montagne furent particulièrement épouvantables. La vingtaine de maçons et de charpentiers qui se sont relayés ces cinq derniers mois ont du donner dans le registre de l’exploit. Les pilotes d'hélicoptères ont aussi été mis à rude épreuve, avec une noria de plus de 800 rotations sous la violence des orages. A cette altitude en effet, il faut presque tout acheminer par les airs. Ainsi le béton, fabriqué avec un retardateur de prise, était acheminé par les airs dans des godets et décoffré au bout de deux jours. Une opération normalement simple devenue d’une extrême délicatesse.



L'enveloppe du nouveau bâtiment est en effet constituée à 65% de béton et à 35% d'ossature en bois. La toiture est en inox : la partie aval cintrée pour résister au vent, la partie arrière plane pour servir de fondoir à la neige. Le site de Tête Rousse est en effet totalement dépourvu d'eau. Charpentiers et maçons, isolés pendant plusieurs mois au sommet, sans eau et sans lumière, ont du affronter toutes les turpitudes du froid, du vent, du gel et même de la neige pour poser sur quelques mètres de rocher un nid douillet pour les alpinistes. La fourniture d'électricité ne sera assurée qu’en 2003 par des panneaux solaires. Le refuge comportera 70 places de couchage et permettra d'améliorer le confort des usagers et du gardien.

