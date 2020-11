Skier au « plat pays » sera bientôt du dernier chic. Un projet colossal, estimé à 300 M€, devrait faire de la Ville d’Antoing en Belgique le plus grand centre de sports de glisse d’Europe.

Au cœur de 350 hectares, de prairies de forêts et d’étangs, le plus grand centre artificiel de sports de glisse jamais construit en Europe sera inauguré en 2008 à 7 kilomètres de la frontière française, entre Tournai et Saint Amand les Eaux. Une aubaine pour les habitants de la région, qui verront se développer l’économie régionale et la création de centaines d’emplois directs et indirects. Cette étonnante initiative est revendiquée par le prince Charles-Antoine de Ligne et ses partenaires belges, français et américains. C’est en effet sur les terres de ce prince de sang belge que le centre sera construit. La maîtrise d’oeuvre du projet est assurée par un groupement constitué de Technip TPS (Fr), mandataire, en collaboration avec les cabinets O’Zone Architectures (Fr) et Nombela y Asociados (Es).La structure du centre devrait intégrer tous les sports de glisse existants sur la neige, la glace, l’eau et même la terre. Pour cela, le complexe abritera « indoor » une piste de ski de 1200 m, la plus longue d’Europe avec un dénivelé de 90 m, une patinoire, un stade nautique avec vagues pour surfeurs et un parc aquatique avec lagon artificiel à température tropicale… Une rivière coulera dans les 350 hectares du parc, où l’on pourra pratiquer le rafting, le kayak et le canyoning, alors que sur terre seront crées plusieurs parcours pour sportifs, ainsi que des pistes de VTT, de roller et de skateboard. Rien de ce qui glisse et roule sous les pieds ne devrait donc être oublié.Autour de cet incroyable concentré de sports et de loisirs de vastes d’équipements composés de chalets et d’hôtels hébergeront le public. Au total, le chantier dont l’ouverture est prévue cet été, devrait employer 1500 personnes, tandis que le personnel du centre devrait, sans compter les emplois indirects, dépasser le millier de personnes à plein temps. Le tout parfaitement intégré dans l’environnement naturel de l’immense parc du domaine princier, grâce notamment à des choix énergétiques, architecturaux et paysagers respectueux de la nature. Pour répondre aux dictats du développement durable un procédé de traitement et de recyclage des rejets sophistiqué a même été prévu.Autre point fort du futur parc géant de la glisse, son emplacement au cœur de l’Europe du Nord-ouest, rapidement accessible par train, route, air ou mer. Les accès routiers seront ainsi aménagés pour accommoder les 35.000 visiteurs prévus par jours. Du côté Belge, le territoire du Hainaut occidental comme la communauté d’agglomération de la Porte de Hainaut pour le côté français, se disent aujourd’hui prêts à coopérer à cette réalisation, estimée à 300 millions d’euros. Un pari pas si risqué, pour un projet à dimension internationale dont les décideurs disent déjà qu’il sera plébiscité par une foule de passionnés de sports de glisse.

La Belgique: prochaine destination de sports d’hiver ? Dans le Hainaut en tout cas, on y croit…