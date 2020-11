S’ils vivaient encore, les ingénieurs Eiffel et Séguin seraient sûrement venus rendre hommage à l’architecte Marc Mimram. Le pont qu’il a tendu sur la Meuse marque une maîtrise aboutie de la matière et des forces.

Le pont que l’architecte-ingénieur Marc Mimram vient de terminer à Chooz (Ardennes), entre les deux rives de la Meuse, est sans aucun doute l’empreinte de l’un de ces rares façonniers d’exception qui construisent notre patrimoine. La petite ville de Chooz s’étire depuis longtemps sur la plaine, en bordure de la Meuse, mais quelques maisons indisciplinées de la cité ont choisi de s’établir sur la rive opposée, le dos contre une falaise. Depuis la dernière guerre, ces maisons sont unies à la ville par un pont d’acier en poutres treillis qui, à l’époque, n’était que provisoire. Mais, par nature, le provisoire, même s’il dure, doit forcement un jour ou l’autre être remplacé. La ville souhaitait ainsi changer son vieux pont fatigué par une structure à la fois légère et puissante, rappelant la simplicité et la force de son environnement naturel. Bref, l’ouvrage idéal, beau, durable, solide et qui n’égratigne en aucun cas le site.



Mince comme un trait



L’architecte ingénieur Marc Mimram doit aimer ce type de défi. Il a en effet réussit à Chooz un exercice de maître. Son pont tendu sur une seule portée, glisse tout en finesse entre les deux rives. Son tablier, mince comme un simple trait, présente d’un bout à l’autre la même épaisseur. Les membrures graciles qui le portent rejoignent les piliers à l’exact emplacement des précédents. La structure a été étudiée pour que la matière, réduite à son minimum, laisse la plus large place à la lumière et au spectacle de la nature.



Calcul sophistiqué



Sous son extrême légèreté apparente, l’ouvrage est en fait le fruit d’un calcul très sophistiqué. Une formule qui conduit l’acier dans une trajectoire continue dans la travée centrale formée par deux arcs moisés, doublés d’entretoises, qui filent du sommet pour se croiser, se chevaucher et finalement terminer leur course sous le tablier. Une architecture ou la puissance des forces s’efface derrière la légèreté des lignes et la douceur des courbes. Une construction ou la lourdeur laisse la place à la nervosité d’un montage entièrement réalisé par soudure et oxycoupage. A n’en pas douter, où qu’ils soient, Eiffel et Seguin doivent sûrement se dire que les élèves, quelquefois, dépassent avec bonheur l’enseignement de leurs maîtres.

