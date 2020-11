Vous êtes architecte et vous souhaitez aider et conseiller les populations victimes de grandes catastrophes naturelles ? Rejoignez l’association « Architectes de l’urgence » pour intervenir dans les décombres du monde entier…

Née lors des terribles inondations de la Somme en 2001, l’association « Architectes de l’urgence » conseille et intervient sur la sécurité des bâtiments endommagés lors de grandes catastrophes naturelles, inondations, feu ou tremblements de terre. Lorsqu’en 2001 une poignée de jeunes architectes intervient spontanément après l’inondation de la Somme, personne n’aurait cru qu’en moins de trois ans cette même association aurait accumulé assez de volontaires et de savoir-faire pour intervenir aux quatre coins du monde. Patrick Coulombel, fondateur et président d’ « Architectes d’urgence », est lui-même surpris de l’ampleur qu’a pris ce mouvement.

Car si l’association est toujours installée à l’ordre des architectes de Picardie à Amiens, elle a désormais acquis une dimension internationale, ce qui lui a valu de donner sa première conférence à l’Unseco en 2003 au cours de laquelle des experts des cinq continents ont confirmé la qualité de son expertise et la nécessité croissante du partage des connaissances dans un secteur où les inégalités sont frappantes selon les pays.

Lors de ses interventions en Algérie, en Afghanistan, au Mexique ou en Turquie, « Architectes d’urgence » a su démontrer son efficacité pour assurer dans un premier temps la sécurité, analyser les priorités, accélérer les indemnisations et gérer au mieux les bâtiments provisoires. Dans un deuxième temps l’association conseille su la meilleure façon de reconstruire, parfois en faisant appel à des techniques traditionnelles presque oubliées. C’est ce qui est arrivé en Afghanistan, ou un architecte a relancé une ancienne technique de murs en terre cuite, moins dangereux que ceux en béton. Au bout du compte, un constat unique ressort de toutes ces catastrophes de par le monde : la cause principale est le plus souvent un mauvais aménagement dicté par les raisons économiques, au dépens du bon sens.

Aujourd’hui ce sont plus de 500 architectes qui participent régulièrement à des « interventions » en France ou à l’étranger. Sur le terrain, une cellule de crise centralise les actions et travaille avec les administrations locales. Les architectes conseillent et préconisent, le choix des mesures à prendre est laissé aux élus et représentants locaux. Si vous aussi souhaitez rejoindre l’association, l’adhésion coûte 20 €. C’est peu, lorsqu’on sait qu’ « Architectes d’urgence » ne dispose pas de ressources fixes hormis des fonds apportés par l’Ordre national des architectes.