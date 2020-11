La filière bois de la région Rhône-Alpes a lancé un concours baptisé Via Externa. Objet : concevoir des architectures de l’extrême en bois. Etonnant.

Voici une initiative prise en collaboration par la Fibra (Fédération de la filière bois de Rhône-Alpes) et l’association Construire en bois dans les Alpes, Créabois Isère. On s’en doute, le bois est au centre du projet et c’est donc une manière originale d’en faire la promotion. Cette année, les organisateurs du concours, qui s’adresse en majorité aux jeunes professionnels, ont pris pour thème les conditions extrêmes autour des sujets suivants : les passerelles et parcours pédestres, les refuges et les observatoires de la nature. Quelles solutions peut apporter le bois dans ces cas de figure ? Le concours est ouvert aux étudiants ou jeunes diplômés, aux charpentiers et menuisiers de formation. Un concours très ouvert donc où la qualité était au rendez-vous. Le premier prix a été remporté par un Compagnon charpentier, Alice Dahuron et son équipe, pour la réalisation d’une passerelle articulée qui peut suivre les mouvements d’un glacier. Premier prix ex-aequo remporté par un Compagnon également menuisier, Charlotte Romain et son équipe, pour avoir conçu un refuge sur paroi rocheuse, en bois évidemment. Stéphane Maeder, architecte, remporte le troisième prix, pour la conception d’alvéoles de bivouac sur paroi.

Comme on peut le constater, les Compagnons se distinguent. On ne dira jamais assez de bien de cette merveilleuse école de formation que sont les Compagnons qui allient savoir-faire, rigueur et respect du travail. Mais les suivants sont tout aussi remarquables qui concernaient des projets comme un refuge sur névé ou une passerelle piétonne de 10 m de portée. Un concours très original qui permettra sans doute de dénicher encore de nombreux talents. Bravo !

