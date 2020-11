Depuis janvier 2003, les Architectes de l'urgence ont pu, grâce au soutien financier du Sénat, développer un projet d'assistance à la réorganisation de la profession d'architecte en Afghanistan afin de les aider à participer activement à la reconstruction de leur pays dévasté par 20 ans de guerre, des séismes et une longue sécheresse.

Ce projet fait suite à une première mission des Architectes de l'urgence en Afghanistan (en 2002), où plusieurs experts s'étaient rendus pour plusieurs mois afin de suivre et d'organiser la reconstruction de plus de 5000 logements destinés notamment aux sinistrés du séisme de Nahrin en 03/02 et des sinistrés de la guerre sur la plaine de Shamali. Cette mission permit de mettre en évidence un besoin pressant de formation des professionnels locaux, acteurs de la reconstruction en Afghanistan.

Ce projet consiste donc en la mise en place d'un Atelier Relais à Kaboul pour la formation des professionnels Afghans (architectes, ingénieurs locaux et étudiants) aux nouvelles techniques et technologies de l'architecture avec un équipement de pointe adapté.

Depuis l'ouverture, 3 architectes de l'urgence se sont déjà succédés afin d'assurer un suivi dans la formation dispensée à plus de 50 étudiants et professionnels Afghans.

Tous sont unanimes : la formation est très bien accueillie, et par la Direction de l'université :

" L'université était très fière de présenter l'Atelier relais et les travaux des étudiants aux officiels présents à l'ouverture de la session. L'existence de l'Atelier est pour eux une ouverture précieuse vers le monde et les nouvelles technologies […].

M. W……, professeur à l'Université, a finalement été le meilleur soutien et le plus investi concernant la formation de ses étudiants. Il est très conscient de l'état de l'enseignement et des références obsolètes .Il nous demande expressément de constituer une bibliothèque d'ouvrages récents (en anglais, par pitié !!!) traitant des matériaux, des réalisations, des normes constructives et parasismiques…. " souligne Laetitia GARDIN dans son rapport.

Et par les étudiants :

" Les étudiants sont habituellement très calmes, très déférents, et très désireux d'apprendre " témoigne Hervé DE TRUCHIS.

Une cinquantaine d'élèves fréquente l'atelier relais, heureux de pouvoir disposer d'un matériel de pointe et de pouvoir ainsi préparer leur diplôme dans des conditions idéales.

L'inauguration de cet atelier s'est faite le 21 Septembre prochain au sein de l'Université Polytechnique en présence de représentants des Architectes de l'urgence, du Conseil National de l'Ordre des Architectes Français du Maire de Kaboul , Ministre de l'enseignement supérieur afghan, et du Ministre de la construction et de l'urbanisme.

Ce déplacement permet également aux Architectes de l'urgence, en partenariat avec l'Ordre des Architectes français, de contribuer à la mise en place d'une organisation professionnelle des Architectes afghans.

D'autre part, dans le cadre d'un échange inter-scolaire sur les jeux des enfants entre le collège Saint Martin à Amiens et l'Ecole d'Istalif en Afghanistan, la petite Madeleine, jeune collégienne Amiénoise, sera porteuse d'un message qu'elle sera chargée de transmettre aux petits écoliers afghans.