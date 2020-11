Dimanche 21 novembre 2004 à 7h50 heure locale, un séisme d’une magnitude de 6,3 sur l’échelle de Richter s’est produit en Guadeloupe. L'épicentre du séisme se situe entre la Dominique et les îles des Saintes, où plusieurs maisons ont été endommagées sur les îles de Terre-de-Bas et de Terre-de-Haut, au sud de l'île principale de la Guadeloupe. Depuis, plus de 1700 répliques se sont faites ressentir.

Les Architectes de l’urgence via le réseau des membres de leurs représentations Guadeloupéenne et Martiniquaise ont décidé de mettre en place une action d’assistance et d’expertise aux côtés des services de sécurité gouvernementaux. Des équipes d’experts, architectes et ingénieurs locaux, ont été constituées afin de se rendre rapidement sur le terrain du sinistre et d’apporter une assistance technique aux populations en difficulté. Un membre du Conseil d’Administration national, possédant une grande expérience dans la gestion de l’urgence, s’est rendu dès Mardi 23 Novembre en Guadeloupe afin d’aider à l’organisation de ces missions. ARCHITECTES DE L'URGENCE

