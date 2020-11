Ils ont enfin une maison digne de leur profession. Dès juin prochain,le conseil régional de l’ordre des architectes d’Ile-de-France prendra ses quartiers à Paris dans l’ancienne chapelle du couvent des Récollets.

Les 9000 architectes d’Ile-de-France auront enfin pignon sur rue. En quittant la rue Victor-Hugo dans le très huppé 16ème arrondissement parisien, le conseil régional de l’ordre et ses quatorze permanents vont encrer leur expertise dans un site à la mesure de la dimension culturelle de leur profession. La future Maison de l’architecture sera cependant un lieu grand public et non pas une « maison des architectes entre eux ». La porte de la chapelle sera littéralement ouverte en permanence sur la rue. L’association entend y programmer des débats, des conférences, des expositions invitées et même du spectacle vivant ou des projections de films, rattachés aux problématiques urbaines. La programmation se développera selon rois axes : la place de l’architecte dans la société, les problématiques de la ville et du territoire le tout agrémenté de zooms sur un lieu ou sur un artiste…



Pour l’aménagement des nouveaux locaux, le conseil de l’ordre a joué le grand jeu de la consultation. Il a sollicité les 16 équipes lauréates en 2001-202 des « Nouveaux albums des jeunes architectes », un concours organisé par le Ministère de la Culture. C’est ainsi que Karine Chartier et Thomas Corbasson ont remporté ce grand projet, dont le budget est estimé à 2 millions d’euros. Les deux jeunes architectes ont opté pour une intervention qui ne dénature pas ce lieu historique que sont les murs du couvent des Récollets. Des murs et les sols qui en l’occurrence seront laissés dans leur état brut, et dont les volumes seront respectés. Dans la chapelle, les architectes ont imaginé un ingénieux dispositif rétractable, qui permet d’élever une estrade ou des gradins, ou encore d’utiliser tout le volume de la pièce. Derrière la chapelle, le public trouvera un café et une librairie avec des revues d’architecture du monde entier. En mezzanine, un centre de ressources sur les métiers de l’architecture offrira des conseils pratiques et juridiques aux professionnels bien sur, mais aussi, ce qi mérite d’être salué, aux particuliers. Les étudiants et professionnels pourront en outre y trouver des informations relatives à la formation et des offres de stages. Le couvent va donc bientôt offrir des perspectives qui, en dépit des lieux, n’auront rien de monacales…

Redacteur