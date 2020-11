Les patients de la clinique de Goussonville dans les Yvelines, vivent en toute quiétude sous une autoroute. Une autoroute bien particulière, réalisée par le fabricant de plafond Armstrong, afin d’y faire circuler toutes les informations nécessaires à l’établissement.

Au 17ème siècle, les bâtisseurs du château de Goussonville dans les Yvelines n'auraient jamais imaginé que les augustes plafonds de la noble demeure deviendraient un jour un vaste réseau d'images et de messages. Mais, s'il a conservé ses murs d'origine, ce château n'est plus une demeure seigneuriale. Il constitue désormais une clinique fonctionnelle où la transmission de l'information fait partie intégrante des moyens indispensables à une prise en charge efficace des patients. Cependant, il n'est rien de plus difficile que de faire circuler une vaste masse d'informations électroniques dans une demeure ancienne, à fortiori quand à ses murs de pierres massives ont été ajoutés des extensions de béton.

La clinique de Goussonville, entre les murs épais de son château et ses annexes récentes ne pouvait cependant pas, malgré ses handicaps, faire l'économie d'un système de transmission des informations liées aux patients et au personnel soignant. A défaut de franchir l'obstacle en installant un fastidieux et complexe réseau filière ou un système radio aux performances aléatoires, l'établissement a profité de sa rénovation pour installer dans ses plafonds un système performant de transmission d'information: le système I Ceiling,conçu par le fabricant de plafonds Armstrong.

Le concept I.Ceiling d'Armstrong repose sur la mise en œuvre d'un ou plusieurs réseaux de transmission sans fil, relayés et dispatchés par un chapelet de bornes intégrées aux faux plafonds. Dans le cas de la clinique de Goussonville, ce sont ainsi 2 réseaux qui ont été réalisés, l'un dédié aux patients, le deuxième au personnel soignant. L'ensemble supportant également une liaison ADSL haut débit. Ces trois réseaux trouvent leur passage au sein des 7 600 m2 de faux plafonds de l'établissement grâce à 34 bornes radio intégrées aux dalles et à une série d'antennes distribuées selon un plan savamment établi. Les bornes radio sont des points d'accès mixtes AVAYA de type AP3, dont les 2/3 sont utilisées pour le réseau médical. Les dalles Antennes I.Ceiling propres aux deux réseaux sont astucieusement intégrées. Elles n'offrent aucun effet disgracieux et aucune surcharge visuelle. Elles sont de type WI FI Ultima, Dune et Cortega.

Outre la fourniture des dalles et des antennes du système I.Ceiling d'Armstrong, l' installation a été réalisée par Airmédis, 6LAN pour l'intégration et Calystène pour le logiciel.

Cette structure de transmission offre un panel de possibilités extraordinairement riche. A titre d'exemple, le dossier complet de chaque patient est désormais consultable à l'aide d'un simple PC portable à proximité du lit de chaque patient. Dans le même esprit, lors de la visite du médecin, toutes les prescriptions sont saisies en temps réel (délivrance des médicaments, programme de soins) et automatiquement gérés en amont et aval (gestion des stocks pharmacie, imputation administratives…). Les opérations de planification des installations, à l'exemple de la gestion des salles de rééducation, sont elles aussi intégrées en temps réel. Plus fort encore, le médecin libéral du patient peut lui aussi, via un réseau intranet, accéder au dossier de son client et échanger avec les cliniciens.

L'intendance de la clinique n'est pas en reste. Ses membres peuvent par exemple à l'aide d'un simple Pocket PC prendre les commandes des repas. Les patients n'ont pas non plus été oubliés. Par ce même système, ils ont accès 24h sur 24 à un réseau Internet haut débit sans fil. Pour mieux rompre l'ennui ils peuvent aussi programmer sur le même écran plus de 30 films à la demande en streaming vidéo. Plus prosaïquement, les accros de leur travail pourront, s'ils le souhaitent, rester en contact permanent avec leurs activités professionnelles.

Les risques d'interférence ou de confusion n'existent pas. En effet, malgré la masse et la diversité des informations, l'aiguillage a lieu sans aucune dérive grâce à la différenciation des réseaux. Ceux-ci sont en effet de 5 GHz pour les "services pros" et de 2,4 GHz pour les patients. Certains pourraient cependant penser qu'une telle réalisation est le fruit d'un long et difficile chantier. Il n'en est rien. La pose de l'ensemble des 7600 m2 des plafonds Armstrong et leurs équipements n'aura en fait mobilisé l'équipe de mise en œuvre qu'un petit mois.

Etre hospitalisé sous un plafond aussi intelligent pourrait presque changer l'épreuve médicale en villégiature et rendre suspicieuse la Sécurité Sociale. Mais là aussi il n'en est rien. La clinique de Goussonville figure en effet au premier rang des établissements homologués par l'ANAES* en Ile de France, ce qui en fait d'elle un établissement de référence dans son secteur.

Pour en savoir plus : www.armstrong.fr ou Mlle Mara Milan

*ANAES (Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation En Santé).