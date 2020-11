Pour construire et entretenir les immenses réservoirs d’eau d’Ile de France les entreprises déploient quelques fois des efforts humains dignes des constructeurs de cathédrale.

Soixante-douze réservoirs assurent l’approvisionnement en eau de l’Ile de France. La plupart sont souterrains et beaucoup ont été construits dans les siècles précédents, voire pour certains au cours du premier millénaire. Les hommes qui les ont creusés et construits n’ont pas toujours laissé les traces du prix humain qu’ils ont payé. Si aujourd’hui les progrès techniques facilitent la construction de ce type d’ouvrages, il est des situations ou seule la main des hommes peut accomplir le travail. C’est le cas des réservoirs de Choisy-le-Roi dont la complexité de la construction à obligé plus de 70 ouvriers à accomplir pendant des mois un travail de forçat. Les réservoirs ont été construit en 1965. Ils assurent le stockage de plus de 120 000 m3 d’eau potable. Sur une surface de 6 000 m2, ces immenses blocs de béton entièrement clos, contiennent des structures alvéolaires qui forment une multitude de niches. Un examen des parois a mis en lumière, il y a quelques années, la détérioration du béton et la corrosion des structures métalliques. Il fallait d’urgence reconstruire les parois à l’intérieur de chacune de ces niches. C’est au brise-roche, confinés comme dans l’étroit boyaux d’une mine, que les hommes ont creusé et extrait des tonnes de déblai. Il a fallu ensuite décaper à l’aide d’une lance haute pression de 1000 bars toutes les surfaces. Dans la nuit et la poussière puis, dans une atmosphère saturée d’eau, les 70 hommes se sont relayés chaque jour en 2 équipes. Mais le pire restait à faire, recouvrir à la main les 11 000 m2 de paroi. Les ouvriers ont ainsi taloché manuellement le béton sur toute la surface, un défi paradoxal dans un millénaire où la machine est devenue reine. Aujourd’hui, l’eau à de nouveau envahi l’immense réservoir. Quand les habitants de la banlieue Sud de Paris ouvrent le robinet, ils ignorent, que pour que s’écoule ce fil d’eau pure et claire, il aura fallu déverser des milliers de litres de sueur.

Redacteur