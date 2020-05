Ils n’ont rien de baroudeurs. Pourtant, les hommes de Beringier Dépollution sont sans doute ceux qui, dans le monde du BTP, prennent le plus de risques physiques. On les appelle les démineurs du BTP.

Chaque année, de la côte normande aux frontières de l’est, les spécialistes du déminage extraient 500 tonnes d’explosifs divers. Ceux-ci attendent tranquillement dans le silence de la terre, l’ouvrier malchanceux qui viendra les réveiller. Si dans ce domaine, les démineurs de l’armée font souvent la une des médias, d’autres, plus silencieux, accomplissent anonymement une tache identique. Ce sont les démineurs du BTP.



En France, la petite société Bérengier Dépollution vient ainsi de faire le nettoyage du vaste chantier du camp de Satory (78) avant l’élargissement de la RN 286. Les six membres de cette PME ne sont pourtant pas des aventuriers. Leurs méthodes, mises au point par la société allemande Sontec, relèvent d’une démarche scientifique. Un repérage est tout d'abord réalisé à l’aide d’un magnétomètre. Grâce à cet appareil, ils dressent une cartographie détaillée des sols à nettoyer. Jusqu'à une profondeur de 15 mètres, la masse et le volume de tous les objets métalliques sont ainsi révélés, au rythme de 2 à 10 hectares par jour. Par la suite, les hommes de l’entreprise, dont beaucoup sont d’anciens militaires, sont chargés d’ouvrir les tranchées et d’extraire les explosifs. Ceux-ci sont alors détruits sur place ou évacués. Si les munitions sont chimiques, ils évacuent la terre vers des centres de retraitement.



Chaque année, ce sont ainsi des centaines de parkings, de fondations et de terrains qui sont dépollués par les démineurs du BTP. De même, des dizaines de bassins et de sources, jusque-là interdits et inaccessibles, reviennent à la vie. L’entreprise Bérengier Dépollution est loin de connaître une baisse d’activité. Selon le ministère de l’Intérieur, le sous-sol français recèlerait encore au moins 1,2 millions de tonnes de munitions diverses.

