La ville d’Arcachon doit sa renommée au XIXe siècle qui fit sa fortune. De belles maisons à l’architecture originale constituaient l’essentiel de la ville. Et la modernité vint !

La nouvelle municipalité, qui a pris les commandes de la ville d’Arcachon, s’en est inquiétée : son patrimoine architectural se noie de plus en plus au milieu d’une architecture banalisée et sans imagination. Sa fortune, la ville la doit entièrement au XIXe siècle, époque à laquelle de riches bourgeois se firent construire des maisons individuelles qui reflétaient le caractère et les goûts de leurs propriétaires. Aujourd’hui, le béton a proliféré sur le front de mer et les petits logements en résidence secondaires ont supplanté les grandes maisons anciennes. Alors, le nouveau maire a fait établir un état des lieux dans l’optique de rétablir l’équilibre et surtout d’interdire tout viol excessif de l’environnement. C’est ainsi que 450 maisons, villas et résidences ont été identifiées comme « éléments remarquables du bâti » et leurs détails consignés en une charte architecturale et paysagère. Deux urbanistes, dont une juriste, ont été recrutés ainsi qu’un architecte coloriste, tous travaillant en étroite relation avec l’architecte en chef de la ville. Ils ont passé la ville au peigne fin, rue par rue et identifié ce qui constitue le style original d’Arcachon. Ce travail inclut des préconisations sur l’architecture végétale, les matériaux du bâtiment et un schéma directeur de coloration de 108 couleurs. De ce fantastique travail est née une charte qui définit désormais le cadre dans lequel il est désormais possible de construire. Ceux qui suivront les recommandations de la charte se verront attribuer des aides selon des critères qui sont à l’étude. Voici une initiative que l’on aimerait voir se généraliser pour que cesse enfin ces meurtres architecturaux qui défigurent notre « belle France ».

Redacteur