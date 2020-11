C’est en fait une véritable révolution que vont vivre les éclairagistes du patrimoine et de l’évènement. Le projecteur Havard Xenon envoie au rayon des souvenirs toutes les installations coûteuses et compliquées.

Harward Xenon va révolutionner la vie des architectes de l’évènement et des éclairagistes. Finies les dizaines de « gamelles » d’éclairages, les brassées de câbles, les boîtiers de jonction, les portiques et autres installations coûteuses et compliquées. L’éclairage architectural par projection à distance s’affranchit de toutes ces contraintes. Le principe est simple : un projecteur capable d’éclairer uniformément la façade projette l’image de l’éclairement sur la surface murale. Le projecteur Hardware Xénon 7000 watts, grâce au brevet international OLS, est le seul aujourd’hui à pouvoir éclairer uniformément une grande façade. Une large gamme d'objectifs est disponible, ce qui permet de placer le projecteur à l'endroit souhaité, jusqu’à une distance qui peut dépasser les 400 mètres. Sur le terrain, une prise de vue est effectuée depuis l’endroit où sera placé le projecteur, en utilisant l’objectif de l’appareil. Cette prise de vue donne une image exacte de la façade vue de l’emplacement du projecteur même si ce dernier, par exemple, est excentré ou logé dans un angle. Cette image est numérisée et ensuite colorisée dans un PC. La créativité peut s'exprimer librement et sans contrainte car la souplesse d'utilisation est infinie Il suffit par exemple de réaliser un transparent à l’aide d’une imprimante jet d’encre et de le projeter sur la façade. Cette solution très économique est parfaite pour les tests. Pour l’utilisation courante, un laboratoire photographique réalisera une diapositive à partir du fichier obtenu. Le résultat est stupéfiant. L’éclairage épouse parfaitement tous les détails de l’architecture, même dans les coins, grâce à un objectif exempt de toute aberration sphérique. Chaque élément de l’architecture est souligné comme s’il était peint par un maître du genre. L’appareil permet également de changer en un instant toutes les couleurs ou même d’organiser une animation. En fait, ses possibilités n’ont pour limite que celles de l’imagination de l’opérateur. Au plan économique, l’intérêt du système est évident. Un homme et une journée suffisent en général à la préparation et à l’installation de l’appareil. Ce dernier ne réclame en outre pour seul et unique câblage, que son branchement sur une source d’électricité. Selon Monsieur Pallez, l’un de ses créateurs, l’économie réalisée par rapport à une intervention traditionnelle est d’au moins 50%. Avec ses infinies possibilités d’éclairage, de coloration et la légèreté de sa mise en œuvre, le Haward Xenon existe en deux versions, l’une fixe, l’autre mobile. Pour les professionnels, c’est une révolution pleine de couleurs qui voit le jour. Hardware SA / 126, avenue Pablo Picasso / 92000 Nanterre Tel. 0147760029 E-mail info@hardwarexenon.com

