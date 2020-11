La société niçoise F. Labbé, spécialisée dans les constructions métalliques, vient de mettre au point une maison tournante qui permet de suivre la course du soleil, et de profiter, du coup, d'un ensoleillement permanent. Une simple pression sur un bouton, et la maison tournesol pivote !

Le concept de la maison tournante n'est pas vraiment nouveau. D'autres s'y sont essayés, avec plus ou moins de succès. L'un des grands changements apportés par l'entreprise niçoise F. Labbé tient dans l'apparence de ce nouveau type d'habitation. En effet, les maisons tournantes déjà existantes étaient rondes, sorte de soucoupes volantes montées sur socle. Celles mises au point par F. Labbé ressemblent en tous points à une maison individuelle traditionnelle. Elle peut être carrée, rectangulaire, hexagonale et comprendre des étages. Mais en plus, elle tourne ! Xavier Prieur, responsable commercial de la société F. Labbé a déclaré aux journalistes qu'il n'y avait "pas de différence entre les deux types d'habitation, ni en termes de choix de matériaux, ni d'isolation thermique ou phonique". L'Agence France Presse explique par ailleurs que "La maison tournante est construite sur une plate-forme métallique qui peut aller jusqu'à 12 m de diamètre et repose sur des supports équipés de roulements actionnés par un moteur électrique. Faite de verre et d'acier, elle a une rotation à 360 degrés". Une première maison tournante avait été construite voici 23 ans par François Labbé, le fondateur de l'actuelle société, décédé en 1993. Deux ans plus tard, quatre de ses salariés, dont Marie-Hélène Prieur, l'épouse de Xavier Prieur, ont racheté l'entreprise.

Un concept intéressant pour limiter la consommation d'énergie à l'heure où la préservation de l'environnement préoccupe la majorité des Français. Orientée vers le soleil, la maison dispose d'une source de chaleur importante. A l'inverse, placée dans l'ombre, la maison conserve une température fraîche durant l'été. L'entreprise F. Labbé, implantée à Nice Saint-Isidore, est installée dans des bureaux tournants depuis 1978 et a pour vocation l'étude, la création et la réalisation de tous projets employant le métal. Elle fabrique des ascenseurs inclinés ou funiculaires, du mobilier urbain, de la serrurerie et ferronnerie d'art ainsi que des structures métalliques pour le bâtiment.

