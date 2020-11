Trois ministres ont uni leur voix pour présenter au Conseil des ministres un nouveau contrat pour la qualité architecturale, urbaine et paysagère du cadre de vie. Il s'agit de conjuguer les actions concernant l'architecture, l'urbanisme, l'environnement et les aspects artistiques, techniques et administratifs dans une même action, ont expliqué Gilles de Robien (Equipement, Transports, Aménagement du territoire, Tourisme et Mer), Renaud Donnedieu de Vabres (Culture et Communication) et Marc-Philippe Daubresse (Logement et Ville), lors d'une conférence de presse commune.

La France s’illustre par la vitalité de ses réalisations architecturales, paysagères et urbaines, qui font école dans le monde entier. Cependant, le quotidien de nos contemporains, par contraste, reste souvent perfectible : entrées de ville, lotissements, quartiers anciens à réhabiliter.

Organiser la patiente transformation de ces lieux représente le défi des années à venir pour notre cadre de vie. En la matière, les responsabilités sont claires : à l’Etat le cadre législatif et réglementaire, la formation des professionnels ; aux collectivités territoriales en particulier, la réalisation concrète des opérations dont les nombreuses réussites exemplaires gagneraient à être mieux connues, généralisées.

Dans cette perspective, le gouvernement engage cinq séries d'actions pour promouvoir et faire reconnaître la qualité architecturale, paysagère et urbaine à l'initiative conjointe des ministres chargés de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction.

Partagé avec les professionnels, ce programme exprime la volonté du Gouvernement de sensibiliser chacun à la qualité de son cadre de vie. Sa réalisation est confiée à la direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et à la direction de l'architecture et du patrimoine. L’objectif essentiel de cette mission conjointe Equipement / Culture / Logement et Ville est de proposer un nouveau contrat pour la qualité architecturale, urbaine, et paysagère du cadre de vie de nos concitoyens en agissant sur tous les leviers et avec tous les acteurs.

La mission conjointe Equipement / Culture / Logement et Ville doit également permettre la mise en place de véritables réflexes pour une meilleure transversalité entre les ministères et un travail commun sur le développement et l’amélioration du cadre bâti, prenant en compte tous les professionnels: urbanistes, architectes, paysagistes, ingénieurs, etc.

Le programme mis en oeuvre dans le cadre de cette mission se traduit en cinq chantiers : Des actions communes sont déjà menées depuis l'été 2003, elles vont désormais être réparties en 5 chantiers:

mettre l'administration au service des collectivités locales, former des professionnels plus aptes à répondre à la demande des collectivités territoriales et aux attentes des citoyens, simplifier les procédures pour le citoyen et l'élu, des actions de sensibilisation des publics poursuivies et renforcées, enfin, l'Etat s'engage sur la qualité de ses réalisations architecturales et de ses aménagements urbains et paysagers.

L’Etat s’engage sur la qualité de ses réalisations architecturales et de ses aménagements urbains et paysagers. Ce programme propose une série d’actions dont 12 prioritaires, comprenant des chantiers réglementaires, des études à conduire ainsi que des opérations de communication et de sensibilisation du grand public.

"De manière générale, a souligné M. Donnedieu de Vabres, un trait commun unit les différentes actions que nous proposons. En effet, nous ne réussirons pas dans cette entreprise ambitieuse sans la mobilisation de tous les acteurs, publics et privés, qu'il s'agisse des collectivités territoriales, des professionnels de l'aménagement et de la construction, des services de l'Etat et aussi de nos concitoyens que nous devons sensibiliser toujours davantage à ces enjeux".

Déjà, la réforme des études d'architecture, a-t-il ajouté, va dans le sens d'une meilleure adéquation aux besoins des usagers (collectivités et particuliers) et multiplie les débouchés pour les jeunes diplômés. Les ministres insistent aussi sur la simplification des formalités pour les permis de construire et les autorisations d'urbanisme, sur l'aspect qualitatif (qualité de l'architecture) dans les plans locaux d'urbanisme, etc.

En outre, les ministres préparent une "charte de qualité pour les constructions publiques" concernant à la fois l'architecture, la réalisation et l'intégration dans la ville.

Affaire à suivre sur notre news .....