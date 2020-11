Depuis le 8 Septembre 2004 et jusqu'au 5 Janvier 2005, au Palais des beaux arts de Lille, Christian de Portzamparc, l'architecte français, dévoile ses méthodologies, ses réflexions et ses influences dans une exposition-parcours qui vous promènera à travers trente années de création. Une expérience sensorielle, faite pour tous publics, lisible pour le profane et pour l'initié, pour les enfants, les amateurs d'art et les passants curieux.

Cette exposition s'inscrit dans la troisième saison de Lille 2004, capitale, vouée au design et à l'archi. Un opéra d'architecture, Palais des Beaux art, jusqu'au 5 Janvier "Je voudrais saisir cette chance que peuvent nous provoquer les formes, les espaces, les couleurs et les sons spacialisés. Je voudrais créer un parcours, des parcours à travers une suite de constructions, de maquettes, d'installations, de formes, de sons et de projections colorées en mouvement.



A voir aussi : Tendances de l'architecture, Maison Folie des Trois Moulins, jusqu'au 7 novembre. Troisième rassemblement de jeunes architectes d'Europe, d'Asie et du Pacifique. A travers leurs projets, confrontation, par exemple, entre le Franco-Portugais Didier Fiuza Faustino et ses «Mésarchitectures» invitant au partage des biens culturels, et le Japonais Kengo Kuma, ennemi des académismes. La ville qui fait signes, Le Fresnoy, studio national des arts contemporains, exposition jusqu'au 6 décembre: Le devenir mégalopole de Lille, à travers des productions exclusives du Fresnoy. Plans IGN, films, installations traquent les relations ville-habitants. Métropoles en Europe, centre commercial Euralille, jusqu'au 28 novembre: Dans des rayonnages de supermarché, Lille se confronte en photos complétées de textes à Bordeaux, Porto, Salzbourg, Barcelone

