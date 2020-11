Sans la lauze, la Corse ne serait pas tout à fait ce qu’elle est. Cette magnifique pierre locale est concurrencée par la lauze argentine. Un comble.

La lauze qui donne aux maisons de l’île tout leur charme et leur personnalité et qui s’insère si bien dans ce paysage est aujourd’hui plus que menacée. Plusieurs facteurs se juxtaposent pour créer une situation de crise : la filière lauze ne peut plus répondre à la demande en raison de la pénurie de matière première de qualité, le manque de couvreurs et de main d’œuvre qualifiée. Ce n’est pas faute, pourtant, du vote par le conseil général de mesures de sauvegarde du patrimoine, par l’octroi d’aides conséquentes. Mais une modification du règlement, en 2002, a mis un frein à cet essor. Pour ne rien arranger, la rareté du produit bride la filière. La Corse ne compte que quatre carrières qui ne suffisent plus à répondre à la demande. Deux projets d’ouverture sont à l’étude. Et c’est ainsi que la lauze argentine, prête à l’emploi, est arrivée à se placer sur le marché corse. Son atout ? Elle ne nécessite pas une main d’œuvre trop qualifiée. Voici qui contribue à décourager fortement les professionnels. Et comme dans les CFA, la formation « patrimoine bâti » n’attire guère les jeunes, on voit mal comment la lauze argentine ne ferait pas florès. Conséquence de cette situation, les professionnels se lamentent de voir surgir des toitures de bric et de broc moins coûteuses que celles qu’ils réalisent.

