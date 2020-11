Après avoir battu le record du monde de la pile la plus haute, le chantier s’apprête au lancement des premiers 171 m de son tablier.





On avait déjà eu l’occasion de vous en entretenir, le viaduc de Millau est un ouvrage vraiment hors normes et qui cumule les records. En effet, l’ouvrage, en raison de sa position géographique, est soumis à de fortes variations climatiques qui ont été à l’origine de l’arrêt momentané des travaux. Mais l’agencement des pylônes n’a pas, lui, été arrêté pour autant. Ainsi, la pile P2, située sur la rive droite du Tarn, a franchi, le 28 mai dernier, la barre des 180 mètres, détrônant au passage le Kochertal-Brücke allemand. Cette nouvelle limite devrait être pulvérisée dès la fin de l’année avec un pile géante qui atteindra, elle, 245 mètres. Mais pour l’instant, toute l’attention est portée sur la pile P7. On sait que les pylônes se dédoublent en une structure en Y à leur sommet de manière à permettre la pose des structures d’accès et des éléments métalliques provisoires reprenant les charges de lançage du tablier. Ces ensembles de 250 tonnes qui intègrent, en console, les systèmes de translateurs, doivent être montés avec une précision de 20 mm en altimétrie et en planimétrie et ce grâce à l’emploi du système GPS. Gros ouvrage certes, mais mécanique de précision par ailleurs. En fait, durant toute cette phase des travaux, ce sont les processus qui sont ainsi validés. D’une part la monte des pylônes et leur réglage, la pose ensuite de la première partie du tablier. Une fois validées ces opérations, qui conditionnent l’avenir du chantier, il ne restera plus à Eiffage, le maître d’ouvrage, qu’à faire valider des procédés industriels qui auront tous été durement éprouvés. Mais, il faut reconnaître que l’on frise, ici, les coulisses de l’exploit.

