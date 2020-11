Une cheminée géante pratiquement invisible et qui « dessert » une dizaine d’immeubles différents : à Mulhouse, impossible n’est pas Beirens !



On a l’habitude d’être admiratifs devant des grands ouvrages spectaculaires. Pourtant, parfois le savoir-faire se dissimule au cœur des structures les plus anodines, à l’instar de l’incroyable cheminée de Mulhouse. Imaginez une cheminée de 46 m de hauteur et de 3 m de diamètre, quasiment invisible dans le paysage urbain ! Cet exploit, digne d’un David Copperfield, a été réalisé par la société Beirens, grande spécialiste de l’évacuation des gaz.

La réalisation d’une telle structure a été compliquée ultérieurement par la requête du client ETIGE Logement d’implanter un ensemble d’évacuation de fumées intégrant le fonctionnement de 10 chaudières et trois énergies différentes (fioul, charbon, gaz). Bien sûr, l’ensemble de la structure devait aussi respecter la tranquillité acoustique du voisinage tout en garantissant une haute sécurité de fonctionnement.

Le problème de l’esthétique était aussi important : la cheminée regroupant les évacuations de 10 chaudières est en effet située à quelques pas de la porte de Bâle. Pour remédier à cette ultime contrainte, Beirens a étudié une enveloppe externe en collaboration avec un architecte -Mr Steinmetz. Le choix du matériaux extérieur – un inox poli – ainsi que la coupole de tête renforcent la modernité de l’ensemble tandis que la lumière se reflète sur l’inox poli comme sur un miroir. Du coup, le paysage et le ciel qui s’y reflètent la rendent quasiment invisible !

Du point de vue technique, la cheminée de Mulhouse recèle dix conduits de cheminée différents et dégage une puissance de 30.000 Kilowats. Pour éviter tout désagrément acoustique (dix tuyaux de 46 m de haut peuvent entrer en résonance et se transformer en un véritable orgue géant !), les responsables chez Beirens ont du apporter un soin très particulier au calcul des successions de raccordements qui vont de la chaudière jusqu’à la sortie des gaz. Les connections aux chaudières font chacune 20 mètres de long et intègrent la cheminée à 8 mètres de hauteur en étoile. Tous les conduits internes sont en Inox 316 L.

Une structure aussi complexe à concevoir et à réaliser que la cheminée de Mulhouse ne peut qu’être aussi très difficile à placer ! La cheminée pèse 45 tonnes : pour l’élever à 45 m de hauteur il aura fallu faire venir de Marseille une grue spéciale de 400 T. La cheminée de Mulhouse aura certes été un grand chantier ; elle est aussi une belle démonstration que certaines réalisations anodines recèlent en réalité de véritables ouvrages d’art.