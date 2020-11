Le groupe Guintoli Marine termine, à la pointe du Médoc, un port de plaisance unique en son genre. Un nouveau seigneur des anneaux qui a nécessité un travail de terrassement pharaonique

Ce n’est pas un détail. La France, l’un des premiers pays au monde en matière de voile de plaisance… manque cruellement de place. La recherche d’un « anneau » est pour tout « voileux » un véritable casse-tête. Fort de ce constat, et c’est une première, la communauté de communes de la pointe du Médoc a confié à Guintoli Marine, la construction et la commercialisation, sur 70 hectares, d’un nouveau port de plaisance : Port Médoc au Verdon. Objectif de cette opération, offrir, en juin 2004, 800 anneaux extensibles à 1 200. Dans un espace réservé principalement aux multicoques, avec tous les aménagements nécessaires : capitainerie, surfaces commerciales, parking de 800 places, poste de ravitaillement, ateliers de carénage, école de voile. Et le chantier, n’hésitons pas à le dire, est pharaonique tant les contraintes se sont multipliées.



Façonner la nature

Le projet prévoit la construction et le creusement d’un plan d’eau de 15 hectares situé au creux de l’anse de la Chambrette et protégé par des enrochements. Le chantier de dragage, actuellement en cours, permettra d’obtenir un site accessible par un chenal de trois mètres de profondeur permettant le passage des quilles surdimensionnées des nouveaux géants de la voile. Les digues de protection et de fermeture en épi sont rehaussées et confortées par une armature de palplanches métalliques. Les 900 000 m3 de produit de dragage seront recyclés et réutilisés sur le site. La structure générale devrait être achevée à la fin de l’été. Il ne restera alors qu’à équiper le bassin de pontons flottants, aménager les VRD, construire les équipements et reconstituer la plage attenante dans un souci de respect de l’environnement. Il n’est pas faux de dire que Port Médoc sera le premier port « vert » de France de par son insertion dans le site. En effet, les bâtiments s’inscrivent dans le liséré boisé. Par ailleurs, des effluents, y compris les eaux usées des bateaux et les eaux de ruissellement, seront récupérés et traités. Pour la société Guintoli, leader du terrassement, il s’agit-là d’une première. Et peut-être pas d’une dernière, car Port Médoc, sans doute le plus bel et le plus grand équipement de ce type en Europe, fera sûrement quelques émules.

