L’activité du recyclage est véritablement entrée dans sa phase industrielle. Le Pontet, une petite commune des bords du Rhône, va voir sortir de terre le plus grand centre européen de tri de déchets du BTP.

Fini le temps ou les déchets recyclés constituaient des sous produits. À voir les investissements qu’ils attirent, on pourrait supposer qu’ils possèdent désormais les potentialités de valorisation d’authentiques matériaux. Au Pontet, une petite commune des rives du Rhône, voisine d’Avignon, on vient d’ouvrir le chantier de ce qui sera en 2004 le plus grand centre d’Europe de triage et de recyclage des déchets du BTP. Pour bâtir cette usine ultra moderne de 12 000 m2 , initiée par la Société des Quais du Bâtiment, il aura fallu investir pas moins de 3,3 millions d’euros. Le centre permettra, dans un premier temps, de traiter 100 000 tonnes de déchets par an dont 92 % seront immédiatement recyclés et revendus. Le reste sera expédié sous forme de balles vers des décharges classées. Ce centre, prévu pour être un modèle d’insertion environnementale, ne produira ni bruit ni poussière et sera complètement sécurisé contre le vol. Sa conception privilégiera largement la collecte par voie fluviale. Selon les responsables du projet, ce choix doit permettre « un délestage routier de 6 millions de tonnes/kilomètre par an ». Cet effort de délestage se traduira par la mise en service de 6 péniches et de deux barges qui viendront décharger les déchets sur un appontement spécial. Ce quai sera en effet prolongé d’un convoyeur de 75 mètres allant jusqu’au cœur de l’usine via un tunnel creusé sous la route. L’usine du Pontet devrait apporter une solution de recyclage aux entreprises dans un large rayon géographique allant jusqu’à Lyon, Marseille, Sète, Montpellier et Arles. Cette implantation à en outre valeur de test et ses résultats, s’ils sont à la hauteur des prévisions, donneront naissance à d’autres implantations du même type.

Le centre ouvre ainsi peut-être la voie à une solution nationale d’élimination des déchets du BTP.

